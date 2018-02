Autom se zabila u sigurnosnu barikadu ispred Bijele kuće

Screneshot: YT



AMERIČKA tajna služba priopćila je danas popodne kako se vozačica zabila u sigurnosnu barikadu postavljenu oko Bijele kuće. Vozačica je to učinila namjerno, piše FoxNews.

17th Street is blocked off near the White House after a vehicle rammed a security barrier. pic.twitter.com/DjYOrp2tWG — Chris Gordon (@Chris_Gordon) 23. veljače 2018.

Iako se identitet vozačice ne zna, mediji javljaju kako se radi o osobi s mentalnim poremećajem. U vrijeme kad se incident dogodio, američki predsjednik Donald Trump nije boravio u Bijeloj kući.

UPDATE: The female driver of the vehicle was immediately apprehended by Secret Service Uniformed Division Officers. 23. veljače 2018.

Nakon incidenta, razina sigurnosti je povećana na najvišu, dodaje se u priopćenju. Prema podacima koje je objavila tajna služba, sigurnosna barikada nije probijena, a vozačica koja je u nju uletjela odmah je uhićena.

U incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.