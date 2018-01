Autor izložbe zbog koje je Hrvatska žestoko reagirala: "I nacisti su bili šokirani brutalnošću Jasenovca"

Foto: Wikipedia/YouTube



IZRAELSKI povjesničar Gideon Greif komentirao je žestoku reakciju hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova na izložbu otvorenu u UN-u.



Podsjetimo, Hrvatska je u četvrtak optužila Srbiju da izložbom o Jasenovcu u sjedištu UN-a u New Yorku "manipulira i plasira lažne podatke", a stradanja žrtava u tom ustaškom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata koristi u "propagandne svrhe".



Naime, srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić u četvrtak navečer je u UN-u otvorio izložbu "Jasenovac - pravo na nezaborav", koja je rad skupine povjesničara iz sedam zemalja.



Prema pisanju beogradskih Večernjih novosti, Zagrebu je bila sporna fotografija tadašnjeg poglavara Katoličke crkve u Hrvatskoj Alojzija Stepinca i njegova "misija u pokatoličavanju Srba" te navođenje broja stradalih u Jasenovcu.



Direktor postava je izraelski profesor dr. Gideon Greif, stručnjak za logore Auschwitz, Majdanek i Jasenovac, istodobno i šef skupine povjesničara iz sedam zemalja, čiji je postav Jasenovac - pravo na nezaborav prva izložba te skupine u UN-u u 72 godine nakon 2. svjetskog rata.



"Izložba se zasniva na povijesnim podacima"



Greif je u razgovoru za Deutsche Welle komentirao optužbe službenog Zagreba na račun izložbe o Jasenovcu u sjedištu UN-a.



"Po mom mišljenju ova izložba uopće ne bi trebala biti sporna. Ona se zasniva na povijesnim podacima i tamo se ne nalazi ništa što ne bi moglo biti potkrijepljeno dokazima. Ja sam povjesničar, ne političar. I zato mislim da niti jedna vlada ne bi trebala biti zabrinuta oko ove izložbe jer ona samo ima dobre namjere", rekao je Greif.Na pitanje jesu li predmet spora možda brojevi ubijenih u Jasenovcu, Greif je odgovorio: " Pitanje broja ubijenih je kontroverzno pitanje. No mi na izložbi uopće ne govorimo o nekakvoj definitivnoj brojci i sve što spominjemo spominjemo na temelju povijesnih podataka. I ponavljam: nitko ne bi trebao strahovati od ove izložbe. Ovo je izložba posvećena žrtvama i sjećanju na njih. Mi nemamo ništa protiv hrvatskog naroda. I uopće mi je smiješno da to moram i govoriti."Greif je dodao kako nisu istinite tvrdnje da se UN distancirao od izložbe i da su s nje povukli neke sporne sadržaje."Izložba je najnormalnije otvorena, ja sam održao predavanje na otvorenju. Da se UN distancirao, izložba ne bi bila ni otvorena. A što se tiče uklanjanja dijelova ne vjerujem da se to dogodilo jer da je bilo tako, vjerojano bi me kao glavnog kustosa o tomu obavijestili", rekao je Greif.Glavnom kustosu izložbe postavljeno je i pitanje o optužbama da hrvatski povjesničari nisu sudjelovali u pripremu izložbe."Ja sam povjesničar, ne političar. U svom radu se služim svjedočenjima, dokumentima i literaturom i to je ono za čim se povodim. O tomu zašto srbijanska vlada nije ili jest nekog kontaktirala nije moja stvar. Povijest bi trebali ostaviti povjesničarima, a ne vladama. I povijest i politika bi trebale biti odvojene. Jedno nema veze s drugim. No kao povjesničar mogu samo reći da je iskrivljivanje povijesti opasna stvar. I ono što neki ljudi pokušavaju učiniti kad je u pitanju iskrivljivanje povijesnih činjenica vezanih uz žrtve Jasenovca je opasno. Moramo biti vrlo oprezni", ustvrdio je Greif, koji je svojevremeno ustvrdio da je logor Jasenovac bio gori čak i od Auschwitza."Jasenovac je zaista u nekim aspektima bio gori od Auschwitza. Auschwitz je bio poput ogromne tvornice smrti. No načini na koji su ustaše ubijale u Jasenovcu i njegovim podlogorima su bili primitivni i brutalni. Brutalni do te mjere da su čak i predstavnici njemačkih oružanih snaga koji su posjetili Jasenovac bili toliko šokirani onim što su tamo vidjeli da su u Berlinu tražili hitnu intervenciju. Sve je to potkrijepljeno dokumentima. Vi naravno na kraju ne možete mjeriti brutalnost ali je činjenica da su se logori koji su vodile ustaše služili posebno okrutnim metodama", ustvrdio je povjesničar.