Avion s više od 200 ljudi srušio se u Alžiru, strahuje se da su svi mrtvi

Foto: Index, Twitter



U ALŽIRU se srušio vojni avion, javlja BBC. Alžirska državna agencija izvijestila je da se avion srušio blizu vojne baze Boufarik.



Prema prvim informacijama ima puno mrtvih.

U avionu se nalazilo više od 200 vojnika i vojnog osoblja. Strahuje se da su svi poginuli. Na terenu se nalazi 14 vozila hitne pomoći. U tijeku je akcija spašavanja i potrage za žrtvama.

Dozens reportedly killed after military plane crashes into a residential area in #Algeria pic.twitter.com/9F59j76kr9