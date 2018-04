Avionu u SAD-u u letu eksplodirao motor, umrla žena koja je skoro isisana kroz razbijeni prozor

Screenshot: Twitter

AVION Southwest Airlinesa, Boeing 737 na letu 1380, morao je danas prijepodne po lokalnom vremenu prisilno sletjeti na aerodrom u Philadelphiji, piše CBS.

Avion je prevozio 149 putnika iz New Yorka u Dallas kad je eksplodirao jedan od motora. Kako se doznaje, u kabini aviona je došlo do pada tlaka zraka nakon što je komad motora aviona razbio prozor.

Jedan od putnika, Marty Martinez, opisao je na Fejsu kako misli da su to bili njegovi posljednji trenuci, a da je "krv posvuda" u avionu.

"Avion na letu 1380 iz New Yorka u Dallas morao se prisilno spustiti u Philadelphiju. Motor aviona je eksplodirao i raznio prozor tri sjedišta od mene. Eksplozija je ubila ženu (ili je ozbiljno ozlijeđena) koja je sjedila pored prozora. Nama su ispale maske za kisik", napisao je Martinez na svojem Fejsu.

DailyMail piše kako je ozlijeđena žena gotovo isisana iz aviona kroz razbijeni prozor te da su je spasili drugi putnici koji su je uspjeli zadržati u kabini aviona. No, ništa ju nije spasilo od krhotina iz motora aviona. Nakon što su se liječnici neko vrijeme borili za život, podlegla je ozljedama.

Putnici svjedoče kako je avion, nakon što je dio iz motora raznio prozor kabine, ostao pun metalnih dijelova koji su se zabili posvuda.

