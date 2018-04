Azijske burze pale, a cijene nafte skočile zbog napetosti između SAD-a i Rusije

Foto: Hina/EP A

NA AZIJSKIM su burzama danas cijene dionica pale, dok su cijene nafte dosegnule najviše razine od kraja 2014. godine zbog geopolitičkih napetosti između SAD-a i Rusije u vezi Sirije.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7.30 u minusu 0,3 posto.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks oslabio 0,2 posto, dok su cijene dionica u Singapuru, Australiji, Hong Kongu i Šangaju skliznule između 0,2 i 0,6 posto. U Južnoj Koreji su, pak, blago porasle.

Burze pod pritiskom novih događanja

Nakon dva dana rasta, zahvaljujući smanjenju trgovinskih tenzija između SAD-a i Kine, jutros su azijske burze pod pritiskom zbog geopolitičkih napetosti između SAD-a i Rusije.

Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je jučer vojnom akcijom u Siriji i ispaljivanjem raketa, zbog uporabe kemijskog oružja, što Sirija i njezini saveznici opovrgavaju kao laž smišljenu kao povod za napad.

Rusija je poručila i da pozorno prati stanje u Siriji i da je upoznata s kretanjima američkih ratnih brodova na putu prema Zaljevu.

Otvorena mogućnost izravnog sukoba

To otvara mogućnost izravnog sukoba, s obzirom na to da SAD i Rusija podržavaju različite strane u Siriji u kojoj građanski rat traje već sedam godina.

"Prošle godine Rusija i Sirija nisu uzvraćale na američke rakete. No, ovoga je puta mogućnost eskalacije sukoba veća. Ako SAD krene u vojni napad, a Rusija uzvrati, front će se povećati. Ne očekujem treći svjetski rat, no to bi bio prvi izravni sukob između SAD-a i Rusije, a to bi izazvalo pad cijena dionica", kaže Hidenori Suezawa, analitičar u tvrtki SMBC Securities.

Skočila cijena barela

I dok su tržišta dionica pod pritiskom zbog rasta napetosti u vezi sa Sirijom, cijene nafte rastu zbog strahovanja ulagača od poremećaja proizvodnje crnog zlata na Bliskom istoku.

Na američkom je tržištu cijena barela od početka tjedna skočila više od 8 posto, na 67,10 dolara, blizu najviše razine od 2014. godine. Sličnim tempom raste i cijena barela na londonskom tržištu, pa je jutros dosegnula 72,25 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 70,95 dolara.

Zbog nesigurnosti na tržištima kapitala i geopolitičkih napetosti, na valutnim su tržištima ojačale valute koje se smatraju sigurnijim utočištem za kapital u nesigurna vremena, kao što su japanska i švicarska valuta.

Pao dolar u odnosu na jen

Tako je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo na 106,80 jena, dok je jučer u ovo doba iznosio 107,10 jena.

Američka je valuta ponešto oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura porasla s jučerašnjih 1,2360 na 1,2370 dolara.

Zbog toga je dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, jutros skliznuo 0,1 posto, na 89,45 bodova.