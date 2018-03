Azijske burze porasle, dolar ojačao

Foto: Hina

NA AZIJSKIM su tržištima u srijedu cijene dionica porasle, a dolar ojačao, no trguje se oprezno dok se čekaju odluke američke središnje banke o kamatnim stopama i mogući signali o tome u koliko će navrata Fed u ovoj godini povećati cijenu novca.



MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 6,45 sati u plusu 0,4 posto, nakon četiri dana gubitaka.



Pritom su cijene dionica u Južnoj Koreji, Singapuru, Australiji, Šangaju i Hong Kongu porasle između 0,2 i 1,2 posto. Na burzi u Tokiju danas se ne radi zbog nacionalnog praznika.



Pozitivno na azijska tržišta utječe jučerašnji rast svih najvažnijih indeksa na Wall Streetu, što se najviše zahvaljuje rastu cijena dionica u energetskom sektoru nakon što su cijene nafte skočile više od 2 posto.

CIjene nafte porasle



Zbog rasta tenzija na Bliskom istoku, cijene su nafte i jutros porasle. Tako je cijena barela na londonskom tržištu ojačala daljnjih 20-ak centi, na 67,65 dolara. I na američkom je tržištu barel poskupio oko 20 centi, na 63,75 dolara.



No, trguje se oprezno jer je jučer počela dvodnevna sjednica čelnika Feda, prva koju vodi novi predsjednik američke središnje banke Jerome Powell.



Očekuje se povećanje ključne kamatne stope Feda za 0,25 postotnih bodova, u raspon od 1,5 do 1,75 posto, što bi bilo prvo povećanje cijene novca u SAD-u u ovoj godini.



Lani je Fed ključne kamate povećao u tri navrata, a ove bi godine to mogao učiniti u tri ili četiri navrata, ovisno o kretanju inflacije u SAD-u.



"Ako Fed nagovijesti da bi mogao ubrzati tempo povećanja kamata u ovoj godini na četiri puta, to bi moglo potaknuti prodaju i dionica i obveznica. Ulagači se plaše da bi preveliko povećanje kamata negativno utjecalo na gospodarstvo", kaže Jonathan Sheridan, analitičar u tvrtki FIIG Securities.Ulagači su suzdržani i zbog rizika od trgovinskog rata nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump prošloga tjedna najavio nove carine na uvoz kineskih proizvoda u SAD.Trump je već uveo carine prvo na uvoz solarnih panela i perilica za rublje, a nedavno i na čelik te aluminij, zbog čega jačaju rizici od protumjera pojedinih zemalja, prvenstveno Kine.A na valutnim je tržištima dolar ojačao uoči objave odluka čelnika Feda.Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 90,35 bodova, blizu najviših razina u tri tjedna, dok je jučer u ovo doba iznosio 89,95 bodova.Pritom je cijena dolara u odnosu na japansku valutu porasla s jučerašnjih 106,05 na 106,50 jena.Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je tečaj eura skliznuo na 1,2260 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosio 1,2345 dolara.