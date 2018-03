Bačić: Nećemo nagovarati SDP-ovce da glasaju za Istanbulsku konvenciju

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

PREDSJEDNIK Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić novinarima je u Saboru kazao da prijedlog za opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić "nije na razini potrebnoj da bi se tražila ostavka" te če na tom pitanju vladajuća većina biti jedinstvena.



Oporbene stranke najavile su da će tijekom dana ili najkasnije sutra u saborsku proceduru uputiti prijedlog za opoziv ministrice Dalić.



Bačić se "apsolunto ne boji" da bi zastupnici vladajuće većine mogli uvjetovati glasanje za Martinu Dalić s glasanjem za Istanbulsku konvenciju.



Što se glasanja o Istanbulskoj konvenciji tiče, oko čega u HDZ-u postoje podjele, Bačić je rekao da "nije njegovo bilo koga nagovarati da glasa za Konvenciju".



"Svaki zastupnik ima svoj integritet, kako o Istanbulskoj tako i za svaki drugi zakon. Mi ćemo provesti raspravu i na Klubu, a prije toga i na Predsjedništvu stranke i sukladno tome ćemo se kao Klub zastupnika i ponašati", najavio je Bačić.



Upitan je li dobio e-mail od udruge U ime obitelji kojim traže da Istanbulska konvencije uopće ne dođe u Sabor na ratifikaciju, Bačić je odgovorio da ga osobno nitko nije kontaktirao, ali da je dobio "bezbroj mailova o Istanbulskoj konvenciji”.



To je pravo udruge U ime obitelji, i organizirati prosvjede i slati nama zastupnicima stavove, ali mi smo politička stranka koja u ovom trenutku nosi odgovornost za Hrvatsku i prije donošenja odluke iskazat ćemo stav o Konvenciji, ocijenio je Bačić.



Na poslijepodnevnoj sjednici Predsjedništva očekuje raspravu i donošenje stava o Konvenciji.



Na pitanje postoji li u stranci, kako pišu mediji, udar desnice na premijera Andreja Plenkovića i razmišlja li se o prijevremenim izborima, Bačić je uzvratio da koliko ima informacija, takvog prijedlog nema niti ga očekuje jer se ne razmišlja o izvanrednim izborima.



Nama je cilj stabilna vlada i da se najavljene reforme realiziraju, a to je spin koji je pušten u javnost, zaključio je Bačić.Na pitanje hoće li zastupnici SDP-a glasati za Istanbulsku konvenciju, potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin kazao je da je taj dokument u proceduri."O SDP-ovom prijedlogu sigurno ću glasati za”, kazao je. “Što se tiče prijedloga Vlade nismo ga vidjeli i teško mi je reći hoće li se raditi o dokumentu koji će dobiti moju potporu i moramo pričekati da ga vidimo", poručio je Grbin.Na pitanje postoje li oko toga podjele u SDP-u, rekao je da ne postoje jer nisu vidjeli dokument. "Ne znamo što tamo piše, ne znamo ni kako se stvari razvijaju i hoće li ograda uopće biti”, odgovorio je.“Sjetite se da smo rekli da ograde mogu biti samo uz točno određene članke, pa su vladajući, kad su to shvatili, malo reterirali. Onda smo u ponedjeljak imali da će pisati da je u skladu s Ustavom. Ako pogledate svaki zakon, on ima prvo točku ustavnu osnovu za donošenje. Što ćemo imati dvije ustavne osnove?”, zapitao je Grbin.Nije mu jasno kada će u proceduru biti upućen prijedlog za opoziv Dalić, "vjerojatno danas ili sutra". "Zašto se odugovlači, morate pitati kolege iz Mosta, nije ni meni jasno”, ustvrdio je Grbin.Na pitanje je li tema subotnjeg Glavnog odbora SDP-a Mirando Mrsić koji odbija povući iz procedure svoj prijedlog izmjena Zakona o doprinosima unatoč zahtjevu Predsjedništva stranke, Grbin je kazao da, koliko zna, nije."Ali do subote se svašta može izmijeniti, još nije utvrđen dnevni red”, poručio je Grbin.