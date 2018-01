Balkan Insight: Europa mirno promatra dok Balkan puca po šavovima

Foto: FaH



NASILJE, konzervativni vođe i neuspjeh reformi na Balkanu jasan su signal Bruxellesu da se regija ne kreće prema članstvu u EU-u, već prema sve većoj nestabilnosti, piše Jasmin Mujanović za Balkan Insight. U nastavku donosimo najbitnije dijelove njegova članka.



"Dugogodišnji vođa srpske opozicije na Kosovu, Oliver Ivanović, ubijen je u sjevernoj Mitrovici. U Republici Srpskoj u BiH, vlada Milorada Dodika pomoću Rusije i paravojnih postrojbi nastoji narušiti vjerodostojnost nadolazećih izbora.



Prije samo nekoliko mjeseci sadašnji makedonski premijer Zoran Zaev gotovo je poginuo u napadu na parlament od strane pristaša stare vlade.



Iako između tih događaja ne postoji izravna veza, oni jasno ukazuju da se zapadni Balkan na početku godine nalazi na rubu krize. Nasilje je ponovo u prvom planu regionalnog političkog života. Razlog je isti u svim dijelovima regije: demokratski projekt na Balkanu je u opasnosti".



Pristup EU-u do 2025. godine je fiktivan cilj



"Elite i njihove produljene ruke predvidjele su slabljenje euro-atlantskog reda u regiji i sada iskušavaju što im sve može proći pod ne baš budnom stražom Bruxellesa i Washingtona.



Nasilje protiv političkih protivnika, opstrukcija slobode izbora i mirnog prijenosa vlasti tek su neki od takvih pokušaja. S iznimkom intervencije američke diplomacije u Makedoniji prošle godine, međunarodna zajednica za sada je propustila ispuniti svoja obećanja u regiji.



Nereagiranje Bruxellesa na zahuktavanje tenzija oštra je presuda europskoj sigurnosti u regiji. Bruxelles se umjesto toga bavi jedino svojim fiktivnim rokom priključenja ostatka Balkana EU-u do 2025. godine.



To je uzaludan posao. Nijedna zemlja u regiji neće za sedam godina biti prihvatljiv kandidat za europsko članstvo, s mogućom iznimkom Crne Gore. A to znači da je prvi kandidat za članstvo zemlja koja u 30 godina nije doživjela demokratski prijenos vlasti, što je apsurdno.





Srbija, BiH, Kosovo, Makedonija i Albanija jednostavno nisu prihvatljivi kandidati"."Srbija je vjerojatno najproblematičnija zemlja cijele skupine. Aleksandar Vučić sve je bliže diktaturi, a njegove nacionalističke tendencije značile bi gotovo sigurnu blokadu pristupa Uniji za BiH, Kosovo i Makedoniju, ako Srbija uđe 2025. godine.Suprotno zdravom razumu, čini se da je upravo to plan Europske unije.Šansu možda ima i Albanija, ako ništa drugo, onda zbog činjenice da Edi Rama i Vučić jedan drugomu izigravaju mirotvorce. Prema diplomatskim govorkanjima, Rama i Vučić se u budućnosti spremaju započeti razgovore o podjeli Kosova.Bez obzira na to je li to istina ili ne, sama činjenica da je u to lako povjerovati svjedoči o tomu da političke makinacije lokalnih elita ne mare previše za Bruxelles i Washington"."Zemlje zapadnog Balkana ne pokazuju nikakve znakove značajnih političkih i demokratskih reformi, a njihove elite nimalo ne zaziru od nezakonitih zakulisnih poteza.U nadolazećim mjesecima možemo očekivati jedino daljnje pogoršavanje stanja. Ivanovićevi ubojice vjerojatno neće biti nađeni, a Milorad Dodik i dalje će se svim sredstvima nastaviti boriti protiv demokracije u BiH.Ovisno o razrješenju spora oko imena makedonske države, novi val desnog ekstremizma u Makedoniji ne bi trebao nikoga začuditi.Jednako je izgledno da će Johannes Hahn i Federica Mogherini nastaviti ponavljati da "ne postoji alternativa" europskoj budućnosti regije", zaključuje Mujanović za Balkan Insight.