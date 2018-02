Bandić među beskućnicima: "Uvijek će biti ljudi koji se u utakmici rada i kapitala ne snađu"

Foto: Pixsell/Petar Glebov

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić obišao je Prihvatilište za beskućnike zagrebačkog Crvenog križa u Velikoj Kosnici, otkud je pozvao sve ljude koji imaju problema da se jave nadležnim službama kako tijekom zahlađenja ne bi došlo do gubitka bilo kojeg ljudskog života.



'Uvijek će biti ljudi koji se u utakmici rada i kapitala ne snađu te, ne svojom krivicom završe na ovakvom mjestu, ali odgovoran grad i odgovorni ljudi moraju voditi računa, ne samo kad je minus 15 Celzijevih stupnjeva, nego inače, da nitko ne bude bez krova nad glavom i toplog obroka', rekao je Bandić.



120 korisnika u Prihvatilištu



Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom poručila je da smještajnog kapaciteta ima dovoljno u Prihvatilištu za beskućnike u Velikoj Kosnici, ali i u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije.





Ako bilo tko primijeti da netko živi u napuštenim kućama mogu se javiti službama – Centru za socijalnu skrb, Crvenom križu ili Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, rekla je.U Prihvatilištu za beskućnike u Velikoj Kosnici po riječima ravnatelja zagrebačkog Crvenog križa Petra Penave trenutno je smješteno 120 korisnika, kapacitet je 150 mjesta a u slučaju nužde može se smjestiti do 200 ljudi tako da u ovo hladno vrijeme nitko ne treba biti bez krova nad glavom.Penava kaže da u stalnoj komunikaciji s nadležnim gradskim uredima i službama kontroliraju situaciju kako bi ljudima bili osigurani krov nad glavom, tri obroka i psihosocijalna pomoć.Prosjek stanovanja u prihvatilištu je devet mjeseci, no neki spletom životnih situacija ostanu tamo nekoliko godina. Prihvatilište koriste razne skupine – od ljudi s duševnim bolestima i bivših ovisnika do ljudi koji su izašli iz zatvora nakon dugogodišnjih zatvorskih kazni.