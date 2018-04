Bandić: Ne ukida se karta od četiri kune, uvode se nove, dodatne

Screenshot: N1

ZAGREBAČKI gradonačelnik, Milan Bandić, gostovao je danas u emisiji TNT televizije N1 u kojoj je, između ostalog, komentirao situaciju u Agrokoru, ali i cijene karata u ZET-ovim tramvajima.



Prenosimo transkript intervjua.



"Cijene ZET-ovih karata - najavili ste poskupljenje pa je stiglo objašnjenje da se ne ukida popularna karta od četiri kune. S obzirom na milijunske gubitke ZET-a, jeste li pogriješili?



Ja znam pogriješiti, ali ovaj put nisam. Za razliku od drugih, ja sam nesavršen, ali još uvijek najbolji. Ne ukida se karta od četiri kune, uvode se nove, dodatne.



Reakcije je izazvao vaš dogovor s izvanrednim povjerenikom u Agrokoru oko spašavanja Tiska. Dio dobavljača Agrokora smatra da je Zagreb kao vjerovnik u puno boljoj situaciji od drugih, da je dobio 80 posto duga.





Prvo, nije točno. Imam podatke, ali neću o njima govoriti. Dobili smo točno kao i drugi. To je čista laž. Ponosan sam na spas 3.500 ljudi u Tisku jer da to nismo napravili Tisak bi otišao pod led.Agrokor je 27 godina propusta svih vlada koje se su oplemenile Todorića. On nije izrastao na ledini. Gradonačelnik nije bio premijer, da jesam, možda bi bilo drugačije. Ti koji su stvorili Todorića i probleme, sada ih nema nigdje. Neka izađu iz mišjih rupa i pokažu zašto su to napravili. Da sam ja bio premijer, ne bi se dogodio Agrokor. Nisam lažno skroman, govorim istinu. Da su institucije radile to što treba, ne bi Todorić to napravio. Ali mi moramo živjeti, grad mora živjeti.Normalno da gradonačelnik i premijer razgovaraju. Sjeli smo, dogovorili i napravili posao.Za razliku od bivše vlade, gdje nisam imao nikakvu komunikaciju, gdje su mi uzeli i Holding i Skupštinu, imamo punu bolju komunikaciju. Bolje nemamo u ovom trenutku i premijer ima punu podršku. Probleme rješavamo. U narednih mjesec dana obznanit ćemo zajedničke projekte Grada i države za naredne tri godine", rekao je Bandić za N1