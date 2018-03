Bandić: Nemam nikakvih problema s koalicijskim partnerima

Foto: Pixsell/Dalibor Urukalovic

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić poručio je uoči sjednice Gradske skupštine da nema nikakvih problema s koalicijskim partnerima.



Bandić je to rekao novinarima odgovarajući na upit o najavi predsjednika Kluba gradskih zastupnika stranke Neovisni za Hrvatsku Tomislava Jonjića o mogućem izlasku iz koalicije sa strankom Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti i HDZ-om.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



Na pitanje imaju li koalicijski partneri problema s njim, Bandić je poručio novinarima da to pitaju njih, a na upit je li s koalicijskim partnerima održao sastanak odgovorio je: "Kad god treba."



"Ja sa Skupštinom nemam veze. To rade potpredsjednica Gradske skupštine Ana Stavljenić Rukavina i potpredsjednica Stranke rada i solidarnosti i zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, one imaju moj puni mandat za Skupštinu. Mene Skupština nije izabrala, mene su izabrali građani", istaknuo je Bandić.