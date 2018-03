Bandić: Ratifikacija Istanbulske konvencije je točka na "i"

Foto: Pixsell/Igor Soban

ZAGREBAČKI gradonačelnik Milan Bandić je istaknuo da je ratifikacija Istanbulske konvencije samo stavljanje točke na "i" jer je Hrvatska o tome odlučila još 1. srpnja 2013., kada je postala članica Europske unije te je upitao je li sve ovo što se događa oko njezine ratifikacije spin da se zasjeni Agrokor i kritike iz Europske unije da ne idu reforme svojim tijekom.



"Mi smo ušli u društvo gdje se trebaju poštovati pravila igre. I to nije hoćemo li ili nećemo. E, sad je li Istanbulska konvencija i frka oko nje zbog toga da se napravi spin da se zasjeni Agrokor i onih osam ili devet točaka koje smo dobili iz EU-a da ne idu reforme svojim tijekom? Razmislite o tome", rekao je Bandić na konferenciji za novinare.



"Normalno da sam za"



"I na pitanje jesam li ja za Istanbulsku konvenciju i za prava - normalno da sam 'za'. Pa ulaskom u EU smo o tome odlučili", rekao je.



Dodao je kako će u četvrtak na sjednici vlade biti ratifikacija Istanbulske konvencije, a kad se to sve završi, očekuje da se ponovno pojave ustaše i partizani.



"Za dva - tri tjedna ponovno će se pojaviti ustaše i partizani na Trgu i onda ćemo opet dva-tri mjeseca o tome", kazao je Bandić.Vezano za pitanje o prijedlogu SDP-a o uvođenju građanskog odgoja u škole i potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini, Bandić je rekao da su to njegove kolege mogle uvesti između 2009. i 2013., kada su bili na vlasti."Pitajte ih - zašto? To je odgovor na vaše pitanje", rekao je.A što se tiče potpisivanja Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini, Bandić je rekao da je to pitanje za njega deplasirano jer smo ušli u EU, u društvo gdje se trebaju poštovati pravila igre.