Bandić se češao i lizao ruke pa dijelio grah

MILAN BANDIĆ je jučer vrijedno dijelio grah gladnima u Maksimiru, baš kao i svakog 1. svibnja. Neumorno je zaimačom po kazanu tražio komade kobasice da bi svatko tko želi dobio jednak obrok. Tu i tamo malo bi mu se prolilo po rukama pa bi zagrebački gradonačelnik polizao prste, malo se počeškao po licu i nastavio grabiti hranu. Bez pranja ruku. Zabilježile su to kamere HTV-a.

Kazna za lizanje - 1000 kuna

Da je kojim slučajem u Maksimir navratio sanitarni inspektor i Bandića vidio kako oblizanim rukama servira hranu odmah bi mu morao naplatiti kaznu u iznosu od 1000 kuna. Kontaktirali smo i stručnjakinju za sigurnost hrane koja nam je anonimno rekla da bi takav radnik u svakoj ozbiljnoj tvrtki bio kažnjen barem disciplinskom mjerom, a vjerojatno bi dobio i otkaz.

Ima li sanitarnu iskaznicu?

Da bi servirao hranu, Bandić bi morao posjedovati i sanitarnu iskaznicu koja se mora obnavljati najmanje jednom godišnje. Da bi je dobio, Bandić bi jednom godišnje morao donijeti uzorak stolice na pregled. Ako je, pak, dijelio hranu bez važeće sanitarne iskaznice, kazna za odgovornu osobu, a u ovom slučaju to je on sam, kreće se od 30 do 80 tisuća kuna.

Da je bio na tečaju, naučio bi da ne smije lizati ruke

Također, da bi mogao servirati grah morao bi proći i tečaj higijenskog minimuma u trajanju od najmanje 20 sati. I nakon toga uspješno položiti ispit. Da ga je položio, znao bi da ne smije lizati prste niti se češati pa bez pranja ruku nastaviti servirati hranu.

Kopanje nosa i dijeljenje žlice

Ovo nije prvi put da su kamere Bandića uhvatile u nehigijenskom ponašanju. Još 2005. godine u Bratislavi je snimljen kako je mali prst desne ruke zavukao duboko u nosnicu i ustrajno njime istraživao dok nije izvadio sadržaj koji mu je smetao. Na proslavi pravoslavnog Božića 2007. godine, pak, Duška Ljuštinu hranio je koljivom uz riječi "Duško, jedi mi iz usta", a nakon toga je tom istom žlicom zagrabio u koljivo pa se i sam osladio.



Od ureda gradonačelnika tražili smo da nam dostave dokaze da Bandić posjeduje sanitarnu iskaznicu i da je završio tečaj higijenskog minimuma. Do zaključenja ovog teksta nismo ih dobili, a objavit ćemo ih čim ih dobijemo.