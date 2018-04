Beljak kod Stankovića: Pušim travu kad me ponude i ako je domaća

Screenshot: HRT



PREDSJEDNIK HSS-a Krešo Beljak gostovao je danas u emisiji "Nedjeljom u 2" kod Aleksandra Stankovića.



Izjavio je da puši marihuanu kada ga netko ponudi, ali samo ako je domaća.

"Da se ogradim, heroin, kokain sintetičke droge, da sam u mogućnosti donositi zakone, bili bi kažnjavani s najmanje deset godina zatvora za minimalne količine... Marihuana nije veće zlo od alkohola ili cigareta. Nije baš da sam stalno pušio, ali mogu reći da su mi iskustva ok", kazao je Beljak.

Lex Agrokor kao legalna pljačka

Komentirao je aktualne događaje i situaciju u Hrvatskoj. Na pitanje Aleksandra Plenkovića da definira pojam domoljublja i što za njega tradicija predstavlja, kaže:



"Ne može biti pozitivna tradicija ako smo iskorištavani cijelu povijest, ako skupina parazita žive na uštrb naroda. Mi smo do 50-ih imali glad u Hrvatskoj, dok su neke određene skupine društva jako dobro živjele. To je hrvatska tradicija. I ja to ne bih štitio. Zalagao bi se za novu Hrvatsku, za novu Republiku".



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA





Govoreći o Istanbulskoj konvenciji, kazao je da je ta tema davno trebala doći na dnevni red.Komentirao je i Lex Agrokor, budući da je upravo on jedan od njegovih najvećih kritičara."Zbog čega se trebao raditi novi zakon, ići na povjerenika i zbog čega je Vlada trebala imati prste u tome? Dogodilo se to da je čašica konzulanata zaradila legalno milijune pljačka, što ja jedino mogu nazvati legalnom pljačkom", zaključuje.