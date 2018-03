Beljak predložio vladi da legalizira uzgoj marihuane u OPG-ovima

Foto: Hina

PREDSJEDNIK HSS-a Krešo Beljak u raspravi o konačnom prijedlogu zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, pitao je vladine predstavnike jesu li razmišljali da legaliziraju uzgoj marihuane u OPG-ovima.

Jeste li razmišljali o tome, iako je javna tajna da svi ili velika većina to radi ilegalno, da legalizirate u OPG-ovima uzgoj marihuane kako bi se na taj način spriječilo crno tržište koje "divlja" u Hrvatskoj?, upitao je Beljak u raspravi za koje je dio oporbe izrekao brojne zamjerke na novi zakon, a za koji Vladin predstavnik uvjerava da će omogućiti "kvalitetnu podlogu" za održiv razvoj i kvalitetnije poslovanje OPG-ova.



Beljak je pojasnio kako govori o uzgoju za osobne potrebe, prije svega o medicinskom korištenju marihuane, te dodao kako bi “isto tako trebalo razmisliti da se dopusti korištenje kako bi se opustila ova nevjerojatno apatična atmosfera" u koju su doveli vladajući.



Mostovi zastupnici iznose brojne primjedbena zakon, tvrde da povećava administriranje, da diskriminira hrvatske građane u odnosu na strance. Naš građanin na boravištu ne može prijaviti OPG, stranac može, znači on ne mora imati prebivalište i to je diskriminacija, kaže Tomislav Panenić i pita zašto punoljetni član OPG-a, mora biti poslovno sposoban.



Zamislite koliko je ljudi nakon rata otišlo u invalidsku mirovinu i za koga sve vrijedi opća radna nesposobnost, upozorio je Božo Petrov, a Miro Bulj je prozvao ministra poljoprivrede zbog nedolaska na raspravu te tvrdi da je to zato "jer radi u interesu stranaca, a ne domaćih obiteljskih gospodarstava i naših seljaka".



Zakon neće popraviti katastrofalno stanje u poljoprivredi





Branimir Bunjac (ŽZ) kaže da zakon nije posve loš, da ima i dobrih rješenja, poput zaštite OPG-ova od ovrha, no da je stanje u poljoprivredi katastrofalno i teško je očekivati da će ga zakon popraviti. Živi zid će tražiti da se od ovrhe zaštiti i nekretnina koja OPG-u služi za obavljanje osnovne djelatnosti. Nelogično je da vlasnik krave ima zaštićenu hranu za nju, ali ne i štalu u kojoj će boraviti, slikovito je zastupnik opisao svoj amandan.Zakon nam treba, mora se znati što je OPG, ali treba im stvoriti uvjete uvjete da se mogu baviti proizvodnjom hrane, kazao je Davor Vlaović (HSS) koji skreće pozornost na velik broj blokiranih OPG-a i pita što se kani napraviti da im se pomogne.Oporbeni IDS hvali zakon, zadovoljan što je Vlada poslušala neke njigove sugestije. IDS je upozoravao da su mnoge OPG-ove osnovale obiteljski povezane osobe koje su živjele u istom kućanstvu, ali su, primjerice, zbog braka, preselile na drugu adresu i nisu više članovi istog kućanstva, ali i dalje rade na OPG-u. Drago nam je da je prihvaćena naša sugestija kojom se omogućava da i te osobe mogu urediti svoj status, rekao je Giovanni Sponza.Cilj je zakona dati primjerenu motivaciju da jedna obitelj upravlja jednim OPG-om, da se destimulira usitnjavanje proizvodnih resursa, naglašava Josip Križanić (HDZ), zadovoljan što će na sezonskim poslovima moći pomagati i članovi obitelji bez zasnivanja radnog odnosa.Predloženi zakon definira OPG kao strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva, važan za ostvarivanje održivog razvoja, načela opće sigurnosti hrane, očuvanja prirodnih resursa, povećanja konkurentnosti, kaže Vladin predstavnik Tugomir Majdak i navodi da su OPG-ovi organizacijski oblik u kojem djeluje 97 posto svih poljoprivrednika. Ističe da je u posljednjih šest mjeseci broj novih OPG-ova porastao za preko 10 tisuća, da je najviše OPG-ova, preko 41 tisuće, ugašeno od konca 2013. do konca 2015. godine.