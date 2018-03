Benedikt brani papu Franju: Kritike konzervativaca glupe su predrasude

Foto: Hina

UMIROVLJENI papa Benedikt XVI. ocijenio je kao "glupe predrasude" prigovore konzervativaca da papa Franjo svojom liberalnom teologijom uništava Crkvu, u pismu objavljenom u utorak, na petu godišnjicu izbora njegova nasljednika na Petrovoj stolici.



Pet godina nakon što se Benedikt XVI. odrekao papinstva neki tradicionalisti još uvijek ga smatraju svojim poglavarom, optužujući Franju da je previše blag prema razvedenim katolicima i homoseksualcima te da previše štiti migrante.



"Glupe predrasude"



"Pozdravljam onu inicijativu koja traži da se suprotstavimo i reagiramo na glupe predrasude da je papa Franjo samo praktičan čovjek lišen specifičnog teološkog i filozofskog habitusa, a da sam ja samo teoretičar teologije koji slabo razumije konkretan život suvremenog kršćanina", napisao je papa Benedikt u pismu koje je pročitano prilikom predstavljanja teoloških djela pape Franje.



Benedikt (90) živi gotovo izolirano u Vatikanu otkako je postao prvi papa u 600 godina koji se odrekao službe te vrlo rijetko nastupa u javnosti.



Mnogi konzervativci negativno su ocijenili prvih pet godina Franjina pontifikata, ocjenjujući da je njegova politika izazvala zbunjenost i naglasila osjećaj krize u Crkvi.



"Ovo je vrlo elegantan, no istodobno i jasan način kojim se Benedikt distancira od onih koji ga iskorištavaju u svojoj borbi protiv Franje", kaže otac Antonio Spadaro, jezuit blizak Papi koji je o njemu napisao nekoliko knjiga.



"Benedikt zapravo kaže: neću dopustiti da to radite u moje ime", ističe otac Spadaro.



Konzervativci tvrde da je, u pokušaju da Crkvu učini inkluzivnijom i pomirljivijom, Papa zapustio moralna pitanja fokusirajući se na društvene probleme poput promjene klime, ekonomske nejednakosti i migracije.



Godine 2016. četiri kardinala javno su kritizirala papu Franju zbog njegova učenja o obitelji, posebice zbog mogućnosti da razvedeni i ponovno vjenčani katolici tijekom civilne ceremonije dobiju pričest. Papa na to nije odgovorio, a jedan od kardinala zaprijetio je da će ga javno "ispraviti".



Prošle je godine nekoliko desetaka konzervativnih katoličkih profesora i laika objavilo pismo na 25 stranica u kojemu su papu Franju optužili za herezu.



Udar kritika



Većina konzervativaca i liberala jednako su suglasni samo u tome da je papa Franjo propustio zaustaviti seksualno zlostavljanje, što je problem koji desetljećima pogađa Crkvu, dakle puno ranije nego što je aktualni papa izabran.



Papa Franjo našao se na udaru kritika zato što je branio čileanskog biskupa koji je svojevremeno bio optužen za prikrivanje seksualnog zlostavljanja.



U svome pismu papa Benedikt odbacio je sugestije konzervativaca o tome da Franjo nema dovoljno akademskih kvaliteta te je, upravo suprotno, svog nasljednika nazvao "čovjekom dubokog filozofskog i teološkog znanja" i pozdravio postojanje "unutarnjeg kontinuiteta dvaju pontifikata".



No s tim se ne slažu na konzervativnom blogu Rorate Caeli, vrlo kritičnom prema papi Franji. "Jedini kontinuitet je u tome što su obojica kršteni", napisali su.