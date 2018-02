Berlusconi: Ja sam zaslužan za kraj Hladnog rata

Foto: Hina

BIVŠI talijanski premijer Silvio Berlusconi rekao je da je bio ključni arhitekt dovršetka Hladnog rata.



“Kad sam bio u vladi 2001., javno sam rekao da želim dovršiti Hladni rat koji je tad trajao već 50 godina i bio velika muka”, rekao je čelnik bloka desnog centra u jutarnjoj televizijskoj emisiji.



To bi iznenadilo mnoge povjesničare koji smatraju da je Hladni rat završio padom Berlinskog zida 1989. i raspadom Sovjetskog Saveza 1991. godine.



No Berlusconi kaže da je taj sukob završio u svibnju 2002. na summitu NATO saveza u Rimu na kojemu su bili prisutni američki predsjendik Geroge W. Bush i ruski predsjednik Vladimir Putin.



“I uspio sam (dovršiti Hladni rat) jer ovdje u Rimu, u Pratici di Mare (zračnoj vojnoj bazi), sam 2002. uvjerio Busha i Putina, koristeći sve svoje talente za prijateljske odnose, da dovrše Hladni rat”, istaknuo je političar.



Dodao je kako je to učinjeno “potpisivanjem sporazuma s NATO-om o suradnji između Rusije i tog saveza u mnogim sektorima, počevši od ilegalne trgovine drogom i oružjem”.Taj je summit završio deklaracijom o odnosima između NATO-a i Rusije koji su pružili mehanizme za međusobne konzultacije i suradnju.Očekuje se da će konzervativni savez Berlusconijeve stranke Forza Italia i njegovih desničarskih saveznika u Sjevernoj Ligi i Braći Italije osvojiti najviše zastupničkih mjesta na izborima 4. ožujka, no ankete pokazuju da im to vjerojatno neće biti dovoljno za apsolutnu većinu.Berlusconi (81) je između 1994. i 2011. vodio četiri vlade i tvrdi da je tijekom tog razdoblja Italija bila poštovanija u međunarodnoj zajednici nego što je to bila pod koalicijama lijevog centra.