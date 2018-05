Bernadić u pomalo neobičnom videu kaže da je Plenković priznao kriminal u Agrokoru

Screenshot YouTube

DAVOR Bernardić danas je, s glavnim tajnikom SDP-a, sudjelovao u akciji "To nisu samo ženske stvari". Radi se o humanitarnoj utrci na zagrebačkom Bundeku kojom se želi podići svijest ne samo o važnosti prevencije raka jajnika, nego i svih ginekoloških karcinoma.



On i tajnik Nikša Vukas, odjeveni u majice na kojima piše "To nisu samo ženske stvari" snimili su bizaran video u kojemu je šef SDP-a, kasneći dva dana, osudio premijera.



Priznanje kriminala



Pozvavši se na dva dana staru Plenkovićevu izjavu, Bernardić je osudio njegovu ulogu u Aferi Hotmail te odbijanje prihvaćanja političke odgovornosti koju kao predsjednik vlade ima.





"Činjenicom da je Plenković pozvao savjetnike da vrate novac, de facto je javno priznao da su se u Agrokoru događale protuzakonite radnje, tj. da je izvlačen novac kojim su se obogatili pojedinci te da postoji osnovana sumnja na počinjenje više kaznenih djela. A sve se to događalo pod krinkom zakona iza kojeg je on osobno stao. Pozivom za vraćanje novca neće i ne može sa sebe skinuti odgovornost koju kao predsjednik Vlade ima“, zapitao se Bernardić, izrazivši zabrinutost zbog izostanka reakcije DORH-a u slučaju Agrokor."Pitam se čeka li se zato da bi se eventualno prikrili dokazi ili je možda politika izvršila pritisak na njihov rad? U svakom slučaju ova vlada više nema legitimiteta kod građana, kao ni vjerodostojnosti. Hitni izbori su nužni", rekao je.Proučio je onima koji su pogriješili kod glasovanja za opozivom Martine Dalić da još uvijek imaju priliku ispraviti svoju grešku i to tako da glasaju za raspuštanje sabora i samim time za raspisivanje novih izbora."Na taj bi način pokazali građanima da nisu dio ove, 500 milijuna kuna, teške afere", zaključio je Bernardić.