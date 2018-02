Bernardić: Da je SDP doveo Vučića, šatori bi bili od Bajakova do Markova trga

Screenshot: Nova TV

PREDSJEDNIK SDP-a gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je komentirao aktualna politička događanja, od Agrokora do dolaska i odlaska Aleksandra Vučića.



"Plenković je Lex Agrokorom omogućio besramno bogaćenje Ramljaka i njegovih savjetnika te legalnu pljačku u Agrokoru", kaže Bernardić o Agrokoru i jučerašnjem maratonskom izlaganju Ramljaka i Dalić.

O Ramljaku i Agrokoru



Istaknuo je kako 27 tisuća ljudi koji rade u Agrokoru to gledaju i svaki dan strahuju za egzistenciju svojih obitelji.



"Ramljak u jedan mjesec ne zaradi koliko oni u čitavom radnom vijeku", kaže Bernardić.



"Iz ove bih pozicije automatski pokrenuo smjenu Ramljaka. Ramljak jednako Plenković. Martina Dalić je dobila ulogu gromobrana. Sve je to ista ekipa ortaka - Plenković, Dalić, Ramljak, Škegro... Ramljak mora otići, to je jasno, a to znači da i Plenković mora otići."



Kratko je komentirao i potez Ante Ramljaka, koji ga je tužio za klevetu, rekavši tek: "Bit će prilike za iznošenje argumenata."



Vrativši se ponovno na Agrokor, ustvrdio je da ako nisu uspjeli riješiti problem u godinu dana, sigurno ga neće riješiti i u tri mjeseca koliko bi se produljio rok.



"Ramljak je rekao da je pogriješio, ali nije rekao da će vratiti novac, nije li tako?"

O Daliji Orešković



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Upitan tko je danas bio njihov kandidat za predsjednika Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, kazao je kako su oni glasali za Daliju Orešković."Hrvatskoj treba stabilnost institucija, a današnje je glasanje pokazalo kako vladajući, izgleda, nemaju većinu. Zbog svega što se događa, to nije ni čudno", kaže šef posrnulog SDP-a.

O Vučiću i Kolindi



Na pitanje koji je službeni stav SDP-a o dolasku srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, istaknuo je kako je on jasno kazao da je ovo "dio igrokaza Zagreba i Beograda, u kojem se želi pozicionirati Vučić kao lider u Srbiji, a Kolinda Grabar-Kitarović kao liderica u Hrvatskoj, pred izbore".



Naveo je da nije očekivao Vučićevu ispriku, ali i da je on svojim stavom pokazao kako uopće nije promijenio mišljenje od onog što je govorio prije 20 godina, te je dodao da ga on ne bi pozvao u Hrvatsku.



Kazao je i kako treba samo zamisliti što bi se dogodilo da je Vučić došao za vrijeme SDP-ove vlasti.



"Pa šatori bi bili od Bajakova do Markova trga. Isti ti šatori iz kojih se orilo i pjevalo kad je Kolinda Grabar-Kitarović proglašena predsjednicom Republike Hrvatske. Ti ljudi su je tada podržavali, a sada im je poručila da su marginalci. To samo govori da su podjele unutar vladajućih, unutar desnice duboke", zaključuje Bernardić.

O večeri s Bandićem



Na izravno pitanje zašto je bio na večeri s Bandićem kazao je kako je to kolegicama i kolegama objasnio, "o stranačkim stvarima unutar stranke", te izbjegao odgovoriti na pitanje.



Upitan zašto je otišao na rođendan Daliboru Bastalecu, šefu ogranka Bandićeve stranke u Sv. Ivanu Zelini koji je u zagrebačkoj Županijskoj skupštini srušio člana predsjedništva Mihaela Zmajlovića, kazao je ponovno da je to objasnio kolegicama i kolegama te da on kao predsjednik ima najveću odgovornost za stranku.