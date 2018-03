Bernardić: Plenkovićeva nesposobnost dolazi do punog izražaja

Foto: Hina

PREDSJEDNIK SDP-a Davor Bernardić smatra da je Vijeće za suočavanje s prošlošću donijelo sramotan zaključak u vezi s pozdravom "Za dom spremni".



"Danas je Vijeće za suočavanje s prošlošću donijelo sramotan zaključak kojim je ustaški pozdrav 'Za dom spremni' postao dopustiv u iznimnim situacijama. To znači da će taj pozdrav biti vidljiv na samo nekoliko kilometara od Jasenovca", navodi se u priopćenju SDP-a koje prenosi Bernardićevo reagiranje nakon što su objavljeni zaključci i preporuke tog Vijeća.



"Ne znaju riješiti probleme"

"Najoštrije osuđujemo ovu odluku kojom Plenković i Vlada dopuštaju da se na spomen-obilježjima HOS-a u javnom prostoru interpolira službeni pozdrav nacističke i fašističke NDH. Još jednom se dopušta da ustaštvo te poražene i pogubne ideologije na najperfidniji način uništavaju hrvatsko društvo", ističe se u priopćenju.



SDP smatra da vladajući "ne znaju riješiti ozbiljne probleme" i da do "punog izražaja dolazi premijerova neodlučnost i nesposobnost"



"Kao i uvijek kada u državi dođe do ozbiljnih problema koje ne znaju riješiti, kada se ne provode reforme i kad nemaju nikakvih planova za budućnost ove zemlje, vladajući nas vuku u prošlost. I, ovaj put do punog izražaja dolazi premijerova neodlučnost i nesposobnost. S obzirom da nije znao ili nije mogao, ili još preciznije, nije smio riješiti situaciju sa spomen-pločom u Jasenovcu, Plenković se sakrio iza skuta Zvonka Kusića'', priopćio je SDP prenoseći izjavu svog predsjednika.