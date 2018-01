Bernardić u Noći muzeja posjetio Jasenovac: "Sloboda je najvažnija stvar na svijetu"

Foto: FAH

PREDSJEDNIK SDP-a Davor Bernardić posjetio je danas Jasenovac u povodu manifestacije Noć muzeja, koja se ove godine obilježava na temu sporta, a u Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac razgledao je izložbu posvećenu Borisu Hanžekoviću, vrhunskom atletičaru prije Drugog svjetskog rata kojeg je ustaški režim poslao u logor u kojemu je i umro, priopćeno je iz SDP-a.



Bernardić je istaknuo da mu je bila želja večeras doći u Jasenovac kako bi podržao rad ove ustanove, samu manifestaciju Noć muzeja, ali i kako bi odao počast u miru i dostojanstvu žrtvama stradalima u najvećem sabirnom logoru i logoru smrti u NDH.



''Ovo mjesto nam je svima opomena i podsjetnik da užase koji su se ovdje događali nikada ne smijemo zaboraviti. Mladi ljudi moraju učiti o onome što se ovdje događalo i da su ljudi bili ubijani jer su na ovaj ili onaj način bili drugačiji. Sloboda je, stoga, najvažnija stvar na svijetu jer njezino ukidanje prvo počinje zabranjivanjem slobode govora. Potom kreće zabrana elementarnih ljudskih sloboda, a onda se, nažalost, događa Jasenovac. Zbog toga je naš zadatak svaki dan, a posebice danas, dan uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, podsjetiti da je sloboda najvažniji civilizacijski doseg", izjavio je Bernardić



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na novinarski upit, Bernardić je komentirao i izložbu srpske vlade o Jasenovcu u sjedištu UN-a u New Yorku, a koja se u Hrvatskoj doživjela kao svojevrsna manipulacija jer su se u sklopu nje plasirali lažni podaci, kao i dojam da su se stradanja žrtava u tom ustaškom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata iskoristila u ''propagandne svrhe'', navode iz SDP-a.''Zločin je počinjen, a žrtve moramo pamtiti. To je jedino važno. Brojkama se u svijetu danas bave mnogi, no moj je stav da je stradala i samo jedna, ili pet osoba, to je tragedija. Mi stoga nikad ne smijemo zaboraviti fašizam i sve one strašne stvari koji su se događale za vrijeme ustaškog pokreta. Hrvatska je jedna od zemalja u svijetu koja je dala najviše antifašista po glavi stanovnika. Hrvatska je, dakle, antifašistička zemlja i u njoj se nitko ne smije sramiti antifašizma'', rekao je Bernardić.Predsjednik SDP-a susreo se tom prilikom u Jasenovcu i s vodstvom lokalnog SDP-a, dodaje se u priopćenju.