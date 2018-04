Bernardić: Velika koalicija s HDZ-om? Nikad

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

ŠEF SDP-a Davor Bernardić je oštro odbacio bilo kakvu mogućnost koalicije s HDZ-om u intervjuu koji je dao za Media servis.

Rekao je i da se predsjedniku/predsjednici države trebaju smanjiti ovlasti, da o sudbini Vatikanskih ugovora trebaju građani odlučivati na referendumu, a za odbijanje sabora da bude pokrovitelj Dana pobjede nad fašizmom rekao je da se u Hrvatskoj neki srame Ustava. Dotaknuo se i pušenja trave.

Ništa još nije službeno ni transparentno i dalek je put od načelnog do stvarnog dogovora, tako je Bernardić komentirao dogovor vjerovnika Agrokora o nacrtu nagodbe.

Bernardić: Svi koji su glasali za Dalićku glasali su za pljačku

Za još jedan, peti neuspješni pokušaj rušenja članova vlade, predsjednik SDP-a rekao je da su svi koji su glasali za ostanak Martine Dalić glasali za nastavak legalne pljačke u Agrokoru i otpuštanje radnika. Kako god završilo, ona će biti odgovorna, rekao je Bernardić naglasivši da je SDP nudio svoja rješenja za Agrokor.



"Radnici ne bi ostali bez posla, Agrokor bi već bio u procesu restrukturiranja, ne bi došlo do afere Savjetnici i već bismo sasvim sigurno uspješno završili ovaj proces koji je sada ušao u neizvjesnu završnicu u produžetke od tri mjeseca."

"S HDZ-om - nikad"

Ocijenio je da smo se ratifikacijom Istanbulske konvencije svrstali među civilizirane zemlje, a na pitanje je li to što su se SDP i HDZ, a što se rijetko viđa, našli na istoj strani naznaka moguće velike koalicije, odgovorio je:



"Ne, odbacujem tu mogućnost. Odbacujem jasno, glasno i odlučno bilo kakvu veliku koaliciju s HDZ-om", rekao je i dodao - nikad.

SDP je, tvrdi, stabilan, a za odnose u oporbi kaže da nisu ni bolji ni lošiji nego što su bili prigodom dolaska HDZ-a na vlast. Unatoč tome što je IDS razljutio izjavom da HDZ-u omogućavaju tihu okupaciju Istre, Bernardić vjeruje da će nakon izbora ipak surađivati.



Smatra da Plenković postavljanjem Radovana Fuchsa za voditelja kurikularne reforme stvara paralelni sustav s ciljem izbacivanja ministrice Divjak zbog čega će, kaže, reforma stati.



Komentirao je i napad Amerike i saveznika na Siriju:



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Prvi cilj treba biti mirno rješavanje spora i izlazak iz ove svjetske krize. Naravno da osuđujem napad kemijskim oružjem, naravno da je Hrvatska dio NATO pakta i da imamo određene obaveze, no ono što isto tako želim reći da ne pozdravljam rješavanje sporova vojnim putem, a pogotovo ne protiv moćne Rusije."

Kaže da se neki u Hrvatskoj srame Ustava, a Kolindi planira smanjiti ovlasti

Bernardić je rekao kako je žalosno je što je u 21. stoljeću sabor odbio pokroviteljstvo nad Danom pobjede nad fašizmom.

"Pa neki u Hrvatskoj se srame i svoga Ustava. Odvojenim komemoracijama u Jasenovcu vlada pokazuje da okreće glavu od temelja Ustava'', rekao je.

Potvrdio je da u SDP-u pripremaju prijedlog reforme političkog sustava koji podrazumijeva i smanjenje ovlasti predsjednika države, kojeg bi se biralo u saboru.



"Došlo je vrijeme da Hrvatska postane efikasna zemlja, zemlja koja će biti decentralizirana, u kojoj nećemo trošiti novac koji nemamo na funkcije koje ne trebamo, dok s druge strane našoj djeci ne možemo osigurati bolje obrazovanje", poručio je Bernardić. Građani imaju puno važnijih problema, odgovorio je na pitanje kako mu se čini ideja predsjedničine tehničke vlade iz 2015. u kojoj su mogli zajedno sjediti Boris Jokić i Bruna Esih.

Probao je travu, ali kaže da mu je to bilo loše iskustvo



Za nedavnu izjavu da Slovenija treba imati izlaz na otvoreno more, koju su neki shvatili kao da treba priznati arbitražu, Bernardić je rekao da je izvučena iz konteksta. Arbitražu ne priznaje, ali poručuje da dvije zemlje moraju pronaći rješenje.

"Dakle, došlo je vrijeme da sa Slovenijom umjesto da budemo samo susjedi, budemo partneri i prijatelji", izjavio je Bernardić. Pitanje Vatikanskih ugovora doći će na dnevni red vrlo skoro, rekao je Bernardić upitan trebaju li građani o njihovoj sudbini odlučivati na referendumu:



"Da, građani trebaju imati uvid i odlučivati o svim mogućim promjenama ovog međunarodnog ugovora jer najvažnije je na koji način se troši novac. Javni novac je javna stvar."

''Zemlja koja tjedan dana prije isteka mandata nema prijedlog za novog glavnog državnog odvjetnika pokazuje koliko joj je stalo do borbe protiv korupcije'', rekao je predsjednik SDP-a. Nakon što je jučer njegov koalicijski partner šef HSS-a Krešo Beljak rekao da puši marihuanu, a ranije su to priznali i njegovi prethodnici u stranci Račan i Milanović, provjerili smo kakva je situacija kod aktualnog šefa oporbe:



"Pušite li vi?" "Ne." "Nikad?" "Nikad." "Niste ni probali?" "Davno, ali o tome sam već sve rekao, za mene je to bilo jedno loše iskustvo i sasvim sigurno neću opet." "Ni ako je domaća, kao što kaže Beljak?" "Pa ne, jednostavno ljudi valjda drugačije reagiraju. To je to."