Bernardić: Vlada ugrožava živote građana Slavonskog Broda

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

PODRUČJE ekološkog incidenta i tvornicu vode na vodocrpilištu u Slavonskom Brodu obišao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić, koji je ustvrdio da "vladin nerad ugrožava živote Brođana".



"Danas sam ovdje jer se građani zadnjih devet godina bore za čist zrak. U zadnje dvije godine ovdje su bila tri ministra iz HDZ-ovih vlada. Tri ministra koji su došli, poslikali se i otišli. Ovdje je bila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i problem je i dalje aktualan. Nečinjenje vlade Republike Hrvatske danas je počelo ugrožavati ljudske živote. Ova voda ne samo da nije za piće, ova voda je štetna za zdravlje. Uz zrak koji je onečišćen, to je uzrok nažalost teških oboljenja", rekao je Bernardić.



Pozvao je vladu da u najkraćem mogućem roku iskoristi sve mogućnosti i riješi ovaj problem.



"Neka se rafinerija (u Bosanskom Brodu) modernizira ili neka se zatvori. Ali ne može se ostaviti građane Slavonskog Broda da se truju vodom i zrakom i da budu građani drugog reda", rekao je Bernardić.

Dramatična situacija u Slavonskom Brodu



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Stanovnici Slavonskog Broda i okolnih općina koje se opskrbljuju sa slavonskobrodskog vodocrpilišta vodom za koju je utvrđeno da je onečišćena ugljikovodicima i ne može se koristiti niti nakon prokuhavanja, danas pitku vodu mogu dobiti na sedam mjesta u gradu i na tri mjesta izvan grada.Gradonačelnik Mirko Duspara onečišćenje vode povezuje s ekološkim incidentom koji se dogodio u srijedu kada je tijekom tlačnog ispitivanja dijela produktovoda od rafinerije u Bosanskom Brodu do Slobodnice došlo do istjecanja naftnih derivata. Ispitivanje je provodila tvrtka Crodux d.o.o. radi moguće prenamjene u plinovod kojim bi se opskrbljivala rafinerija u Bosanskom Brodu.Tijekom posjeta Slavonskom Brodu novinari su Bernardića pitali kako komentira "napade" na njega koji su uslijedili nakon što je ustvrdio da predsjednik IDS-a i predsjednik vlade imaju istog savjetnika za odnose s javnošću, a on je odgovorio da ne vidi gdje je problem i zašto se digla takva bura jer samo inzistira na istini."Ne vidim gdje je problem i zašto se digla takva bura. Nema nikakvog sukoba, ali ima inzistiranja na istini. I uvijek ću inzistirati na istini. Postavio sam neka pitanja na koja nažalost nisam dobio odgovor. Ako je u zemlji iz koje svakog dana iseljavaju ljudi, u kojoj ljudi sve teže žive i u kojoj se ne provode reforme, jedini problem ja osobno kao predsjednik SDP-a, onda se zaista trebamo upitati o čemu se ovdje radi", rekao je Bernardić.