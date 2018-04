BiH je bijesna zbog sumnjive smrti mladića, prosvjedi ne prestaju. Kako je umro David?

Screenshot: YouTube

"IZGLEDA da neću daleko stići, jer sam ja samo još jedan klinac u priči. Ne idem nigdje, načinio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu", stihovi su kojima već više od mjesec dana svaki dan počinje okupljanje pokreta i grupe #pravdazaDavida na banjalučkom Trgu Krajine. Autor pjesme David Dragičević (21) bio je student elektrotehnike koji je 17. ožujka u noći nestao da bi mu tijelo bilo pronađeno 24. istog mjeseca, a prosvjednici koji se okupljaju svaki dan u centru Banje Luke traže od policije da se slučaj riješi, a krivci privedu pravdi. Prošle subote bilo ih je više od 10 tisuća.

No ne traže pravdu samo Banjalučani, čiji je grad oblijepljen plakatima s Davidovim likom, već podrška dolazi iz cijele Bosne i Hercegovine, susjedne Hrvatske i drugih dijelova svijeta gdje živi dijaspora. Na Facebooku grupa podrške broji oko 100 tisuća članova, a putem nje se prikuplja i novac za troškove odvjetnika te nagradu u visini od 50 tisuća eura za informacije o počiniteljima. Iz dana u dan sve je više onih koji “traže pravdu za Davida”, pa se tako u petak više od 200 biciklista sudionika sedme Banjalučke kritične mase (BKM) koja poziva na osobnu odgovornost sudionika u prometu pridružila skupu na Trgu Krajine.

Svi oni, predvođeni Davorom Dragičevićem, ocem ubijenog Davida, inzistiraju na otkrivanju istine i, kako vjeruju, zataškivanju dokaza te štićenju određenih osoba. Ono što se dosad zna jest da je David nestao nakon subotnjeg izlaska, a nakon šestodnevne potrage njegovo beživotno tijelo pronađeno je blizu centra grada na ušću rječice Crkvene u Vrbas.

Policija kaže da se radi o nesretnom slučaju

Dva dana kasnije policija je izvijestila kako se najvjerojatnije radio o nesretnom slučaju, odnosno padu u rijeku kojem je prethodila navodna provala mladića u obližnju kuću u Ulici Velibora Janjetovića Janje gdje je ukrao laptop, švicarski nožić, ključeve kuće, USB stick i novac. Uz to policija je predstavila i obdukcijski nalaz koji je pokazao da je David konzumirao alkohol, marihuanu i LSD. Ovim događajima je, prema informacijama policije, odnosno video snimkama, prethodio fizički sukob s nepoznatim osobama, odlazak u Downtown kafe, pa u klub Fabrika oko ponoći, kafić 988 te jedenje bureka na cesti u 2:50. "Dosadašnja istraga jasno ukazuje da se u slučaju smrti Davida Dragičevića radi o zadesu. On je vjerojatno pao u rijeku Crkvenu koja je bila nabujala i voda ga je potom odnijela do mjesta gdje je tijelo pronađeno", izjavio je Darko Ilić, načelnik Uprave kriminalističke policije, na spomenutoj izvanrednoj konferenciji za novinare.

Mladićev otac ne vjeruje policiji

No mladićev otac uvjeren je da se događaji nisu odvijali na način na koji je to predočila policija te je sam pokrenuo svoju istragu. Njegova saznanja osporila su nalaze policije o navodnoj pljački i obdukcijskom nalazu te otvorila sumnju u namještanje mjesta zločina pa je tako i objavljeno da je postao dio novog policijskog tima koji predvodi načelnik uprave krim policije Siniša Kostrešević.

Davor Dragičević medijima je rekao kako krivce za njegovu smrt treba tražiti u najvišim strukturama MUP-a Republike Srpske koji su u sprezi s Tužiteljstvom. Prema njegovoj priči, sin mu je bio uzoran mladić, živjeli su zajedno u obiteljskoj kući nakon što se razveo od supruge, koja je s mlađim sinom otišla u Austriju. David, kako je ispričao, nije imao problema, pazio je koliko ostaje vani, do tri ujutro imao je dopušten izlazak.

Kada se u javnosti pojavila snimka nadzorne kamere opljačkane kuće na kojoj se vidi silueta pljačkaša, Davidova obitelj demantirala je da je on na snimci te je zatražila novo vještačenje patologa s obzirom na to da je otac na prepoznavanju uočio kontuzije na tijelu. Neovisna obdukcija stručnjaka s beogradske Vojnomedicinske akademije otkrila je da je tijelo moglo biti u vodi od dva do četiri dana, a ne cijeli tjedan, što upućuje da je David bio živ dok je trajala potraga za njim. Što se snimke iz kuće tiče, Davidov otac izjavio je kako je čovjek koji izlazi iz kuće viši i grbaviji od njegovog sina te da nije bilo razloga da krade stvari kao što je laptop pošto je kod kuće imao bolji i vredniji. Demantirao je i da je njegov sin osoba koja na policijskoj snimci jede burek.

Još je jedan detalj novinarima otkrio mladićev otac. Naime, David je svom prijatelju kobne noći poslao poruku sa sljedećim sadržajem: “Ako mi se što dogodi, kriv je Filip Ćulum”. Spomenuti mladić ima alibi do 2 sata ujutro u noći Davidova nestanka, a nedavno se javio medijima te zatražio zaštitu policije zbog, kako tvrdi, linča koji se provodi nad njim. “Ti mladi sa snimke su jataci. Ovaj zločin su organizirali visokoprofesionalni ljudi, djeca od 18 do 21 godinu to nisu mogli smisliti. To što su oni zloupotrebljeni je njihov problem”, rekao je medijima Davor Dragičević prije sedam dana kad se spekuliralo o tada pronađenoj snimci na kojoj se posljednji put vidi David živ, i to u okršaju s nekim mladićima.

Za sada još uvijek ne želi govoriti o ubojicama za koje tvrdi da je poprilično siguran da zna tko su.

Neke od teorija koje se pojavljuju u medijima signaliziraju kako je David žrtva narkodilera i njihovih policijskih suradnika koji novače mlade i pretvaraju ih u dilere ovisnike. Prema toj teoriji, David je zbog svoje fizičke spremnosti i popularnosti bio je idealan za posao, no pošto ih je odbio, nasilnici su ga “naučili pameti”.

Ovaj slučaj prerastao je u pravi pokret koji uznemirava i sam državni vrh o čemu svjedoči i nekoliko posjeta predsjednika RS Milorada Dodika obitelji, no Dragičević se ne želi pokret vezivati uz nijednu političku opciju. Dodik je izjavio jučer želi kako želi da slučaj bude što prije riješen, ali i da smatra da je problem politizacija situacije. “Na zahtjev Davidovog oca sam pristao da promijenimo cijeli tim i sada drugi ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova na tome rade”, kazao je Dodik.

"Od jučer znam sve činjenice. Dajem im rok dok prva dunja ne sazre i ne padne. Mnogi bi uradili drugačije, ali mi smo ljudi, želimo pravdu i istinu. Hvala svima što ste s nama i srce mi se cijepa kada vidim ovu djecu i vas ovdje jer vam je možda i teže nego meni", rekao je na jučerašnjem okupljanju, 40 dana od pogreba/smrti, Davidov otac.