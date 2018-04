Bivša HDZ-ovka u ekstazi zbog prosvjeda: "Ovo će biti nešto najbolje još od Tuđmana"

Screenshot: Index



SANJA BILAČ, bivša gradska vijećnica HDZ-a u Splitu, jedna je od organizatorica sutrašnjeg prosvjeda na splitskoj Rivi protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Bilač je oduševljena odazivom.

"Branitelji, udovice branitelja, ratni vojni invalidi, beskrajno mnogo udruga, mladih naročito. Doista sjajno. Ljudi daju sve što imaju kako mogu pomoći, autobusi, taksiji, javilo se puno volontera, svima od srca hvala. Ovo je građanski prosvjed, želimo da bude miran i dostojanstven bez izgreda. Ovdje je riječ o našoj domovini. To se ne smije ugroziti. Vjerujemo da će sve proći u najboljem redu", kazala je Bilač.





Novinari su je pitali koliko se prosvjednika očekuje.

"Ne želimo izlaziti s brojkama. Naše je srce veliko, osjećamo da će nas biti puno. Veselimo se, koliko god nas bude, napravit ćemo s velikim zadovoljstvom. Ovaj prosvjed je od samog početka prerastao Istanbulsku konvenciju, pretvorio se u glasan i jasan stav građana protiv politike aktualne vlade. Želimo da s prosvjeda izađu jasne i konkretne poruke hrvatskom narodu i aktualnoj vlasti.

Ne bih komentirala razdor u HDZ-u. Apeliramo na saborske zastupnike HDZ-a da je ovdje riječ o jednoj politici koja je suprotna i programskim načelima HDZ-a i članovima. Ostavljamo da sami donesu odluku i preuzmu odgovornost, najviše prema svom narodu", kazala je Bilač.

"Najdivnije je što će ljudi zajedno prolaziti mentalnu i psihološku promjenu"

Smatra da će sutrašnji prosvjed na Rivi biti veličanstven.

"U ovom trenutku ne razmišljamo o ratifikaciji, ali ni ne mislimo da je to najgore. Zato jer smo fokusirani na najbolje. Ovaj trenutak, sutra na Rivi u 18 sati bit će nešto najbolje što je Hrvatska doživjela od zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske od našeg prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Ta činjenica da će se ljudi okupiti i da će biti zajedno, da prolaze tu mentalnu i psihološku promjenu, to je najdivnije što će se dogoditi i to je važno.

Imat će vrlo pozitivne efekte jer su ljudi bili vrlo suzdržani. Ljudi žele jasno izverbalizirati ono što osjećaju. Ovo je najozbiljna poruka vladi koja ne reagira na činjenicu da je 60 posto ljudi protiv ratifikacije i da 80 posto građana smatra kako Hrvatska ide u lošem smjeru", kazala je Bilač.

"Želimo sutra poslati poruku vladajućima da vlast pripada narodu, da je iz naroda, i da su zahvaljujući našim glasovima tu gdje jesu i da nas ne mogu ignorirati. Pozivamo medije da pošalju objektivnu sliku onoga što se bude događalo. Želimo da ovaj prosvjed bude početak nečeg novog, da se odvaže da izađu iz svojih kuća i pokažu ono što zaista misle", kazala je Jelena Teklić, magistra teologije.