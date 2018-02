Bivša lučica Mladena Bajića ostala bez koncesije prije 4 godine, a godišnje uprihodi po 3,5 milijuna kuna?

Foto: Index

PONOVNO buna u splitskoj lučici Zenta. Pedesetak članova Jedriličarskog kluba i Zajednice udružitelja sredstva za izgradnju lučice Zente prosvjedovali su protiv tajnika PŠD-a Zenta Vlade Bužančića i nemoći državne administracije. Jedriličari su isključeni iz PŠD Zenta, udruge koju čine i klubovi ronioca i ribara.

Inspekcija zaključila da je ugovor s Bajićevim rođakom za oduzimanje koncesije

Predsjednik JK-a Zenta Damir Dominović podsjetio je da PŠD Zenta od 2012. godine nema upravu, a od 2014. ni koncesiju za upravljanje lučicom na pomorskom dobru. Upravu je smijenila skupština društva zbog poslovanja suprotno koncesijskom odobrenju, a nalaz inspekcije iz 2014. godine utvrdio je čitav niz nezakonitosti u poslovanju, poput sklapanja ugovora s charter agencijom Joška Kuzmanića, rođaka bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, koji je bio predsjednik Zente do 2010. godine.

Zenta je, naime, sportska luka u kojoj ne bi smjele biti vezane jahte. Inspekcijski nadzor pobrojao ih je 18 u moru, 3 na obali, 11 u vlasništvu trgovačkih društava, osam u vlasništvu stranih i domaćih fizičkih osoba. Inspekcija je konstatirala kako su ugovori o sklopljenoj poslovnoj suradnji Bajićevog rođaka i Zente koju je vodio Bajić nezakoniti te da su se stekli uvjeti za oduzimanje koncesije.

Koncesija na kraju ipak nije oduzeta, nego je istekla, a nova nije izdana do dana današnjeg.





"Lova je u pitanju"

Dominović je podsjetio kako Bužančić i Zenta godišnje uprihode 3,5 milijuna kuna, a Duje Krstulović prozvao je tajnika za otimačinu 170 vezova i 1.700.000 eura.

"Tajnik se ponaša kao da je lučica njegova. Oduzeo je 170 vezova, nikome nije platio ništa. Nudi osam tisuća kuna za vez. Napravio je predugovor za vanjski lukobran da da nekom privatniku, napravio je novi ugovor da se napravi hangar, svrha svega je da lučicu namjesti investitoru koji će dobro platiti i da to završi u privatnim džepovima", kazao je Krstulović.

Elis Sutlović, profesor splitskog FESB-a, govorio je u ime udružitelja.

"Lova je u pitanju. Interesi. To je uzrok svih problema. Mi udružitelji gradili smo lučicu, mi smo im stvorili posao, a oni nas sada izbacuju. Počelo je na 2012. godine na redovnoj skupštini, Nadzorni odbor je iznio niz nepravilnosti, smijenjen je predsjednik, dogovorena nova izborna skupština. Onda su došle igre. Odbačen je Nadzorni odbor, promijenjeni članovi skupštine. JK Zenta nije htjela sudjelovati u igrokazu, onda je izbačena. Bužančić određuje tko može, tko ne može. PŠD Zenta nije trula samo iznutra, nego i prema vani. Kao udruga bi trebali imati skupštinu na kojoj bi se prihvatilo financijsko izvješće, donio plan za iduću godinu. Toga nema šest godina", kazao je Sutlović.

"Pozivaju se na čast, ugled i poštenje i skrivaju iza institucija"

Dominović je prozvao i državne službe zadužene za provođenje zakonitosti, policiju i DORH. Od Državnog odvjetništva dosad nije bilo velike pomoći. Zatrpani nizom prijava jedne i druge strane, još očito nisu uspjeli razlučiti žito od kukolja. Svojedobno je Index pitao i Državno odvjetništvo što kažu na nalaz inspekcije koji je utvrdio nezakoniti ugovor između PŠD Zente i Bajićevog rođaka. Ništa. Kazali su tek da Mladen Bajić nije više na čelu Zente.

"Sve što nam se događa, prijavljujemo policiji. Dođu kao vrsni zapisničari. Sve zapišu. Ako želimo nešto vratiti, to moramo pod okriljem noći da nas netko ne bi vidio jer smo upućeni na sudove. Dici bi poručio: "Živite u državi u kojoj vam se puno ljudi, koje plaćaju vaši roditelji, pozivaju na čast, ugled i poštenje sakriveni iza institucija." To su ljudi koji mahom nemaju čast, ugled i poštenje. Oni misle da se te karakteristike stječu dolaskom na funkcije", kazao je Dominović.

Nevjerojatne stvari

Ispričao je i nekoliko anegdota vezanih za postupanje policije i DORH-a.

"Nevjerojatne smo stvari doživjeli u susretu s institucijama. U Državnom odvjetništvu ima metar i po spisa koji su podneseni protiv ove klike, četiri, pet godina ništa. Kada smo vraćali osigurače, Državno odvjetništvo reagiralo je brzinom munje, za 20 dana bili smo na klupi za ispitivanje. Očito su neki opterećeni poslom, a neki nisu. Poručujem Državnom odvjetništvu da rasporedi malo posao, da i ovo staro pet godina dođe na red.

Na ispitivanju u policiji zbog osigurača bili su korektni, ali nemoćni. Govori mi: "Sustav mi nalaže da vas pitam jeste li branitelj?" Ne volim da me se svrstava na bilo koju stranu, ali iskreno su me uspjeli posramiti. U Hrvatskoj 23 godine nakon rata, kada pokušavate zaštititi pravo djece na bavljenje sportom i uvjete dostojne 21. stoljeća, ovo je više za 19., ali nema veze, trudimo se koliko možemo, a nekome je tu važno jeste li hrvatski branitelj. Eto, mene je sram", kazao je Dominović.

"S 900 ljudi nemam problema, problem stvara desetak ljudi"

Evo što o prozivkama kaže Bužančić.

"Imam 900 ljudi s kojima nemam problema. Uredno plaćaju obaveze i sve imaju. To su jedriličari koje je iz Zente izbacila skupština društva. To je skupina od desetak ljudi, oni stvaraju problem. Oni su isključeni zbog neplaćanja. Pozivaju se na dicu, a dica su zahvaljući meni živa i zdrava. Donijeli su tri, četiri stara kontejnera, guraju dicu u prvi plan kao školu jedrenja da bi ostali u prvom planu. Škola se može održavati u nekakvim normalnim uvjetima, a oni nemaju ni struje, ni vode. Uporno nam ruše ormariće i kradu struju i vodu. To sam prijavio Državnom odvjetništvu", kaže tajnik PŠD Zenta.

Kaže da skupštinu društva nisu održali zbog sudskog spora s jedriličarima.

"U PŠD Zenta su dva kluba, ronioci i ribari. Jedriličari su isključeni jer nisu htjeli doći na skupštinu. Predsjednika PŠD-a nemamo. Istekao mu je mandat ima tri godine. Skupština se ne može održati dok se ne riješi spor, a ona će održati u roku od narednih godinu dana. Jedriličari su tužili da su nelegalno izbačeni. Zakon o udrugama je rekao da udruzi nitko ne može naređivati o članstvu u udruzi. Sud će potvrditi nama presudu jer bi u protivnom radio protiv zakona."

S Bajićevim rođakom završili na sudu

Bužančić tvrdi da PŠD Zenta nije kriva što nema koncesiju.

"Podnijeli smo sve dokumente za koncesiju, no čekaju usklađenje sa zakonom. Ne da nisu dali nama koncesiju, nego nisu dali nikome."

S Bajićevim rođakom PŠD Zenta nema više ugovorni odnos. Završili su na sudu.

"Protiv Kuzmanića smo dobili presudu. Nije htio plaćati. Mora napustiti prostor i nama platiti puste pare. Ne dolazi ima dvije godine."

O nalazu inspekcije: To je nevažeći papir, sve je zakonito

Bužančić tvrdi da je s njegovim ovlastima sve u najboljem redu i da prosvjednici nisu u pravu.

"Ja kada sam se zaposlio prije 30 godina dobio sam ovlasti kao tajnik. Ja nemam mandat, nego ga ima predsjednik. Kada odem u mirovinu, onda neće biti ovlaštena osoba. Meni je društvo dalo ovlasti. Nije to uopće upitno", rekao je Bužančić.

Evo što kaže o nalazu inspekcije iz 2014. godine.

"Sve je bilo zakonito, osim što Kuzmanić nije htio napustiti prostor kada mu je istekao ugovor. To je bio naručeni nalaz. Nisu proveli postupak do kraja i dali zaključak. 16 stranica žalbe sam napisao, nisu ništa odgovorili. Nama su svi brodovi bili registrirani u sportskoj lučici kako treba. Zakon je rekao da članom udruge može biti i fizička i pravna osoba i držati svoj brod. Sve je zakonito i lege artis. Jedno je nalaz, ali treba i zaključak. Nisam ga dobio. To je nevažeći papir. Oni se pozivaju na nešto što nema veze sa zakonom", kazao je Bužančić.