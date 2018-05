Bivša Playboyeva zečica bacila sina s 25. kata, a onda i sama skočila u smrt

Foto: Twitter

BIVŠA Playboyeva zečica Stephanie Adams (46) počinila je samoubojstvo skokom s 25. kata hotela na Manhattanu. Prije toga u smrt je gurnula svog sedmogodišnjeg sina Vincenta, piše CNN.

Kao mogući razlog ovog stravičnog zločina i samoubojstva navodi se spor Adams i Vincentovog oca Charlesa Nicolaija oko skrbništva nad dječakom. Nicolai je u potpunom šoku, rekao je njegov odvjetnik.

Thanks to our amazingly dedicated and #brave ancestors, our beautiful #country has a #heart of #gold with the #strength of #titanium... pic.twitter.com/3UNjQhvLVV