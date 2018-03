Bivši Agrokorov direktor i Marićev kolega vodit će Nexus, fond iz kojeg su milijuni tajno odlazili Todoriću

Foto: FAH/Pixsell/Patrik Macek/Jurica Galoic



NEXUS FGS nakon afere u kojoj se doznalo da je 117,5 milijuna kuna nenamjenski završilo u Agrokoru dobio je novog upravitelja, fond Inspire Investments. Iz biografija njihovih menadžera vidimo da će posao voditi ljudi koji su i dosad sudjelovali u Nexusovim poslovima.



U najblažem slučaju radilo se o nerazumnom trošenju novca poreznih obveznika koji se slijevao odabranim poduzetnicima u često propalim projektima.



U najgorem je reagirao i DORH. Hanfa je oduzela licencu i otvorena je istraga protiv Marka Lesića i Krešimira Ružđaka koji su dosad vodili Nexus. Sada se u timu novih upravitelja Nexusa pojavljuje dvojac koji je bio isprepleten dosadašnjim spornim ulaganjima.



Timu Inspire Investmentsa, priopćili su iz te tvrtke, pridružili su se iskusni financijski stručnjaci Hrvoje Habuš i Dinko Novoselec. Oni doista jesu iskusni, međutim njihova konkretna iskustva i nisu dobra referenca u slučaju preuzimanja Nexusova posla.



Habuš je dijelio funkciju s Marićem, čovjekom koji ništa nije znao



Hrvoje Habuš bio je u Agrokoru direktor za strategiju i tržišta kapitala. Bila je to funkcija koju je dijelio jedno vrijeme sa Zdravkom Marićem, ministrom financija koji je već legendaran po tome da ništa nije znao o Agrokoru. Zajedno su plasirali tzv. PIK obveznice koje su kasnije izazvale veliku zabrinutost investitora i bile jedan od okidača u propasti kompanije.







No puno važnije je to da je Habuš bio direktor u Agrokoru za tržišta kapitala od kolovoza 2009. do rujna 2016. i sporne transakcije u kojima je novac Nexusa, umjesto u Zagreb Montaži, završio u Agrokoru i koje su predmet istrage DORH-a, dogodile su se u vrijeme njegova mandata. Otkrilo se da je novac iz HBOR-a i mirovinaca odlepršao, umjesto u Zagreb Montažu, Ivici Todoriću.



Nitko to nije znao dok nije bilo prekasno. Todorićevi ljudi zamolili bi pozajmicu koju im je Zagreb Montaža dala, a logično je zapitati se zašto bi porezni obveznici kreditirali poduzetnike kojima taj čas ne treba novac, nego ga dijele okolo.Prije Agrokora, Habuš je četiri godine radio u Quaestusu, fondu Borislava Škegre, koji se dosjetio uzimanja novca poreznih obveznika kroz model FGS-ova.Drugi je Dinko Novoselec koji je četrnaest godina vodio AZ mirovinski fond i često su ga titulirali kao Milanovićeva kuma, iako mu je visoka funkcija potrajala dulje od one bivšeg šefa SDP-a. AZ mirovinski fond također je ulagao novac budućih umirovljenika u Nexus i krajem 2017. imali su uloženih 27 milijuna kuna. Novoselec je otišao krajem travnja 2017.Ideja fondova za gospodarsku suradnju bila je da na svaku uloženu kunu država da još jednu kunu, s time da su s ove privatne strane sudjelovali i mirovinci koji opet upravljaju novcem poreznih obveznika. FGS-ovi su odradili niz promašenih ulaganja, a vrhunac njihovih mutnih poslova bio je upravo slučaj u kojem se nenamjenski kreditirao Agrokor, iako je formalno pisalo da novac ide nekim drugim kompanijama koje su ga onda pozajmicama predale Todorićevim tvrtkama. Kako je nastupio Lex Agrokor, ovrhom se više nije mogla vratiti pozajmica pa su investitori, među kojima i novac poreznih obveznika, ostali bez 47,5 milijuna kuna.Nakon što je Nexus izgubio licencu za oba svoja fonda za gospodarsku suradnju, natječaj za nove upravitelje raspisale su depozitarne banke. U ovom slučaju to je bila Splitska banka koja šuti o kriterijima zašto je baš Inspire dobio unosan posao.Pitali smo ih jesu li razlog reference upravitelja, visina naknade ili duljina planiranog upravljanja. Iako su oni provodili odabir, Indexu nisu htjeli odgovoriti koji su im bili kriteriji za odluku, nego su nam poslali priopćenje Hanfe koja je odobrila njihov posao.Inspirea smo pitali oko uloge njihovih novih menadžera u dosadašnjim ulaganjima Nexusa, ali nisu nam htjeli komentirati slučaj. U priopćenju samo navode da su na pozicije upravitelja angažirali poznate stručnjake Hrvoja Habuša i Dinka Novoselca koji će stručnošću i znanjem voditi Nexus u budućnosti.Iz biografija njihovih menadžera možemo slobodno zaključiti da bi se kontinuitet propasti i trošenja novca poreznih obveznika mogao nastaviti.