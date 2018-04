Bivši gradonačelnik New Yorka Giuliani u odvjetničkom timu Donalda Trumpa

Foto: EPA

BIVŠI gradonačelnik New Yorka i nekadašnji federalni tužitelj Rudy Giuliani (73) ulazi u odvjetnički tim američkog predsjednika Donalda Trumpa, priopćio je Trumpov odvjetnik Jay Sekulow.



Giuliani je jedan od tri odvjetnika koji su se pridružili odvjetničkom timu predsjednika Trumpa, a povodom istrage specijalnog tužitelja Roberta Muellera o ruskom uplitanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine.



Trump uporno ponavlja da nije bilo nikakvog dosluha između njegovog izbornog stožera i Rusije, te da je Muellerova istraga "lov na vještice".



Giuliani je od 1981. do 1989. godine bio federalni tužitelj na Manhattanu, te je vodio slučajeve protiv mafije i financijskog kriminala na Wall Streetu. Nakon toga otišao je u politiku, te je bio gradonačelnik New Yorka od 1994. do 2001. godine. U posljednje vrijeme radio je za poznatu odvjetničku tvrtku Greenberg Traurig.