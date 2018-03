Bivši izraelski ministar obrane: Trumpov novi savjetnik nagovarao me da napadnem Iran

Screenshot: YouTube

BIVŠI izraelski ministar obrane izjavio je da je novi savjetnik za sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa nekad nastojao uvjeriti u to da se napadne Iran.



"Znam Johna Boltona otkad je bio američki veleposlanik u UN-u", rekao je Shaul Mofaz, koji je bio ministar obrane od 2002. do 2006. , na konferenciji za novinare u Tel Avivu.



"Nastojao me uvjeriti da Izrael mora napasti Iran", rekao je Mofaz, a objavio internetski portal Ynet.



Mofaz je kazao da je Bolton primijenio pritisak kad je služio kao UN-ov veleposlanik u doba Georga W. Busha.



Novi, treći Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, 69-godišnji Bolton, bio je vrlo kontroverzan u UN-u.





Premda se tijekom svojeg mandata nekim diplomatima sviđao, mnoge je iritirao svojim pristupom čvrste ruke u diplomaciji."Ne mislim da je to pametno, ne za Amerikance danas niti za bilo koga dok je prijetnja realna", rekao je Mofaz o potencijalnom napadu na Iran.Mofaz je uz zapovjednika izraelske vojske Bennyja Gantza, Dana Halutza i Moshea Ya'alona govorio na panelu na kojemu su rekli da se protive poništenju iranskoga nuklearnog sporazuma, prema kojemu je izraelski premijer Benjamin Netanyahu vrlo kritičan.Bolton je jastreb vanjske politike i zagovara tvrdolinijaško stajalište protiv Irana.Protivi se nuklearnom dogovoru koji su svjetske sile sklopile s Iranom 2015. i često je pozivao da se napadnu iranski nuklearni pogoni.Tri godine prije, 2015., za New York Times napisao je komentar pod naslovom: "Zaustavimo iransku bombu, bombardirajmo Iran".