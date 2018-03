Bivši načelnik ličke policije odbio platiti parkiranje na javnom parkingu, prijeti mu otkaz

Ilustracija: 123rf

DISCIPLINSKI sud Ministarstva unutarnjih poslova nepravomoćno je bivšem načelniku Policijske uprave ličko-senjske Anti Podnaru u petak 'presudio' "prestanak državne službe", potvrdila je Hini u subotu njegova odvjetnica Katja Jajaš, te najavila žalbu drugostupanjskom Disciplinskom sudu MUP-a.



Do pravomoćnosti postupka Podnar ostaje u službi u Policijskoj upravi Gospić.



Jajaš je, zbog odvjetničke tajne, odbila potvrditi da se u ovom slučaju radi o navodnom narušavanju časti i ugleda policije jer je Podnar u Gospiću navodno odbio platiti parkiranje na javnom parkiralištu, pozivajući se na svoju funkciju u MUP-u, ali je rekla da ovakav rasplet događaja smatra "odmazdom prema Podnaru" zbog toga što se ona 18. svibnja 2017. obratila javnosti s izjavom da su, nedozvoljavanjem da bude ispitan u nazočnosti odvjetnice, Podnaru prekršena temeljna ljudska prava i sloboda.



Prilikom natječaja koji je raspisan za načelnike svih policijskih uprava, gdje se kandidirao Podnar, a uoči intervjua, uručen mu je zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka. Jučer se pokazalo da je jedna od točaka za koju ga se tereti u neposrednoj vezi s obraćanjem njegove odvjetnice javnosti s tvrdnjom da ima pravo na odvjetnika, a da je njemu to onemogućeno."Ja sam tada, 18. svibnja, javno rekla da mu se uskraćivanjem odvjetnika uskraćuju temeljna ljudska prava i sloboda, a na jučerašnjem je ročištu bjelodano dokazano da ga Vijeće koje donosi odluku progoni baš zbog mog protivljenja MUP-u i to smatram lošim za pravosuđe, možda i odmazdom, jer ono za što ga se stvarno tereti u disciplinskom postupku je minorno", rekla je Jajaš.Jajaš tvrdi da, kao i svi drugi građani, i policajci moraju imati ista prava, pa i pravo na odvjetnika kod saslušanja povodom pritužbi na njihov rad, te je saborskom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost poslala zahtjev da se o tome očituje i da sazove tematsku sjednicu na kojoj bi se svaki član Odbora poimence izjasnio o tome, no da ni deset mjeseci kasnije Saborski odbor nije sazvao tematsku sjednicu.