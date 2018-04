Bivši premijer Francuske razmišlja se kandidirati za gradonačelnika Barcelone

Screenshot, Video: YouTube (Euronews)



BIVŠI francuski premijer Manuel Valls rekao je u petak kako razmišlja o kandidaturi za gradonačelnika Barcelone nakon što mu je tamošnja stranka centra Građani ponudila mjesto na svojoj listi.



"Zanima me nastaviti s ovom raspravom. Ići dalje od toga... Razmislit ću o tome", rekao je Valls za španjolsku javnu televiziju RTVE. Valls, rođen u Barceloni prije 55 godina, posljednjih mjeseci otvoreno govori protiv pobornika nezavisnosti Katalonije, pokrajine na sjeveroistoku Španjolske.



Protivi se odcjepljenju Katalonije



Predsjednik stranke Građani Albert Rivera potvrdio je nakon toga da postoji zajednički interes Građana i Vallsa o njegovoj mogućoj kandidaturi na sljedećim izborima. Stranka Građani, žestoki zagovornik cjelovitosti Španjolske, traži poznata imena kako bi kod birača pojačala podršku. Posljednje ankete pokazuju da se ova formacija nastala u Kataloniji pozicionirala kao najpoželjnija stranka na nacionalnoj razini prestigavši po popularnosti Narodnu stranku desnog centra, na vlasti u Španjolskoj od 2011.



"Mogu vam potvrditi da su Građani otvoreni za ljude poput gospodina Vallsa na svojim listama (...). Neću vam negirati da ćemo otvoriti vrata talentu, izaći ćemo s namjerom da osvojimo izbore", rekao je Rivera. Napomenuo je kako je postavljanje Vallsa na listu "u ovom trenutku samo otvaranje vrata te da nedostaje još puno vremena". Sljedeći lokalni izbori diljem Španjolske održavaju se za godinu dana.





U razgovoru za RTVE, Valls je ponovio svoje protivljenje nastojanjima za odcjepljenje Katalonije.''Ne mogu se dirati granice... Slome li se nacionalne države, sve je moguće", izjavio je."Katalonija ima jako izražen identitet, ali isto tako i identitet Španjolske i Europe. Ta tri identiteta funkcioniraju zajedno, a izgubi li se jedan, izgubit će se i katalonski identitet", rekao je bivši francuski premijer koji je na prijevremenim parlamentarnim izborima 21. prosinca u Kataloniji podržavao stranku Građani.Ta je stranka osvojila najviše, 37 od 135 mjesta u katalonskom parlamentu u Barceloni, no ni uz potencijalno koaliranje sa svim ostalim strankama koje podržavaju cjelovitost Španjolske nije mogla doći do potrebnih 68 zastupnika za formiranje vlade.Tri stranke za nezavisnost Katalonije imaju 70 mjesta te do 22. svibnja trebaju formirati novu vladu ili će 5,5 milijuna Katalonaca na nove regionalne izbore. Valls je od 2014. do 2016. bio premijer Francuske.