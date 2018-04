Bivši šef FBI-a objavio bombastičnu knjigu o Trumpu, mediji objavili ulomke

Foto: Hina/EPA



BIVŠI direktor FBI-a James Comey opisao je američkog predsjednika Donalda Trumpa kao rođenog lašca i nemoralnog čelnika u knjizi koja bi trebala izaći idući tjedan, pokazuju ulomci koje su u petak objavili američki mediji.



Comey iznosi poražavajuću sliku predsjednika za kojeg kaže da je netko tko "nije sklon istini".



Trumpa pokreće ego i traži osobnu lojalnost, kaže Comey.



Knjiga "Viša lojalnost: Istina, laži i vodstvo" trebala bi izaći u utorak.

Teške optužbe





To je prvi opsežan uvid u niz Comeyjevih sastanaka s Trumpom otkako je prošle godine svjedočio u Kongresu.Među ostalim stvarima Comey piše da je Trump iskoristio sastanak s njime kako bi opovrgnuo nepotvrđene navode da je koristio usluge prostitutki u Moskvi 2013.Optužbe, uključujući onu da su Rusi snimili Trumpovo druženje s prostitutkama, iznio je britanski obavještajac Christopher Steele, ali one nikada nisu bile potvrđene.Comeyjeva knjiga prvi put donosi informaciju da je Trump raspravljao o tim optužbama.Prema bivšem šefu FBI-a, predsjednik je "snažno nijekao optužbe, pitajući, retorički pretpostavljam, izgleda li kao muškarac kojem trebaju prostitutke".Trump je otpustio Comeya u svibnju 2017. što je dovelo do otvaranja posebne istrage ministarstva pravosuđa o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore u SAD-u 2016.