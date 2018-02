Bivši voditelj Trumpove kampanje kaže da nije s Rusima pokušavao utjecati na rezultate izbora

Foto: Getty images

PAUL MANAFORT, bivši voditelj izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, odbacio je u srijedu optužbe da je s Rusijom pokušavao utjecati na rezultate predsjedničkih izbora 2016., za što će mu se suditi u rujnu.



Za razliku od svog bivšeg poslovnog partnera Ricka Gatesa, koji je pristao, Manafort je odbio surađivati u istrazi koju vodi posebni savjetnik Robert Mueller.



Manafort će odgovarati po dvije optužnice koje ga terete za više kriminalnih radnji, između ostalog za sudjelovanje u pranju novca, bankovnoj prevari, poreznoj prevari te propustu da se prijavi kao strani agent u vrijeme kada je radio za proruski nastrojenu vladu bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča.





Sutkinja je za početak suđenja odredila 17. rujna, na okružnom sudu Columbia.Manafort je pet mjeseci vodio Trumpovu kampanju 2016. i bio je optužen zajedno s Gatesom, bivšim zamjenikom voditelja Trumpove predsjedničke kampanje.Gates se nagodio i odlučio surađivati s Muellerom te je Manafort pod pritiskom da i on prizna svoj dio krivnje, no on je to odbio i ustraje na tome da će dokazivati svoju nedužnost.Prema pisanju američke mreže Bloomberg, Manafort je navodno tajno isplatio više od dva milijuna eura europskim političarima kako bi lobirali za proruski nastrojenu bivšu ukrajinsku vladu. Imena se u optužnici ne spominju, no ostali dokumenti otkrivaju da su ti europski političari bivši talijanski premijer Romano Prodi, bivši austrijski kancelar Alfred Gusenbauer i bivši poljski predsjednik Aleksander Kwasniewski.