Bivši zamjenik ravnatelja otpušten iz FBI-ja: "Ovaj neviđen pothvat vodio je sam predsjednik"

ANDREW McCabe, bivši zamjenik ravnatelja FBI-ja koji je ostao raditi u američkoj saveznoj policiji, otpušten je u petak na temelju odluke ministarstva pravosuđa, nekoliko dana prije odlaska u mirovinu.

Ministarstvo je priopćilo da je internom istragom utvrđeno da je McCabe neovlašteno otkrivao informacije medijima i "u mnogim prigodama" nije bio posve častan u okviru istrage koju je vodilo ministarstvo pravosuđa.

"FBI od svakog zaposlenika očekuje da se pridržava najviših normi u poštenju, časti i odgovornosti", ističe u priopćenju ministar pravosuđa Jeff Sessions.

Trump: Ovo je velik dan za demokraciju

Predsjednik Donald Trump je na Twitteru odmah izrazio zadovoljstvo McCabeovim otpuštanjem jer ga je već mjesecima imao na ciljniku.

"Andrew McCabe OTPUŠTEN, velik je to dan za muškarce i žene u FBI-ju koji naporno rade - velik dan za demokraciju", napisao je Trump. Njegov odvjetnik zatražio je prekidanje istrage o dosluhu Trumpove kampanje s Rusijom tijekom predsjedničkih izbora.

Predsjednik je iskoristio priliku i još jednom napao Jamesa Comeyja kojeg je u svibnju 2017. razriješio dužnosti ravnatelja FBI-ja.

Ministarstvo pravosuđa zasad nije iznijelo potankosti u vezi s McCabeovim otkazom, ali se zna da se istraga odnosila na postupanje u istrazi o Hillary Clinton, demokratskoj protukandidatkinji republikanca Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u 2016.

"Ovo je pokušaj republikanaca da potkopaju istragu o Rusiji"

McCabe je na vijest o otkazu reagirao oštrim priopćenjem u kojemu kaže da je "žrtva rata koji Trumpova administracija vodi s FBI-jem te pokušaj republikanaca da potkopaju istragu posebnog državnog tužitelja Roberta Muellera o upletanju Rusije u predsjedničke izbore i dosluhu Trumpova izbornog stožera i ruskih dužnosnika.

"Ovo je istina: izoliran sam, sa mnom se ovako postupa zbog uloge koju sam imao, odluka koje sam donosio i svega čemu sam svjedočio nakon razrješenja Jamesa Comeyja", napisao je McCabe.

Usto tvrdi da je istraga ministarstva pravosuđa "bila dio dosad neviđenog pothvata koji je predvodio sam predsjednik kako bi me se otjeralo s dužnosti, uništilo moj ugled i možda ostao bez mirovine koju sam zaradio u 21 godinu rada".

"Možeš žrtvovati McCabea, ali nikada nećeš uništiti Ameriku"

Nakon vijesti o otpuštanju McCabea, bivši direktor CIA-e John Brennan nazvao je Trumpa "osramoćenim demagogom" i na Twitteru mu poručio:

"Kada se otkrije puni razmjer tvoje podmitljivosti, moralne pokvarenosti i političke korupcije, zauzet ćeš zasluženo mjesto osramoćenog demagoga u smeću povijesti. Možeš žrtvovati Andyja McCabea, ali nikada nećeš uništiti Ameriku... Amerika će te pobijediti".

Brennan je i ranije američkog predsjednika opisao kao "nestabilnu, nesposobnu, neiskusnu i neetičnu osobu".

