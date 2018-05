Bjelovarčani koji odbiju raditi za opće dobro ostat će bez socijalne pomoći

Ilustracija: Tomislav Miletić/Pixsell

SVI građani Bjelovara koji su radno sposobni ili djelomično radno sposobni, a korisnici su socijalne pomoći, bit će pozvani na rad za opće dobro koji će organizirati Komunalac u suradnji s Centrom za socijalnu skrb. Tko se ne odazove, ostat će bez socijalne pomoći, odluka je koju je donio Grad Bjelovar.



Korisnici socijalne pomoći bit će pozvani da pomognu u jednostavnijim poslovima poput održavanja zelenih površina. Na taj će način, smatraju u Gradu, radom za opće dobro kompenzirati socijalnu pomoć koju dobivaju od Grada. Projekt će trajati do kraja godine, a tko je radno sposoban i ne odazove se - izgubit će pravo na socijalnu pomoć.



Kako piše bjelovar.live , oni koji će dobiti pozive mjesečno će do kraja godine trebati odraditi između 30 i 90 sati. Ako odrade, socijalna pomoć će im se isplatiti. Oko 200 osoba u Bjelovaru prima socijalnu pomoć, a prema nekim podacima čak 50 posto njih je zdravstveno sposobno za rad."Jedno je biti nezaposlen i tražiti posao, a drugo ne htjeti raditi uopće i primati socijalnu naknadu. Moramo i u socijalnu politiku grada uvesti malo reda. Mi ćemo i dalje pomagati potrebite ljude, dapače i više nego prije, ali nećemo podržavati nerad. Nepošteno je da jedni ljudi rade za malu plaću, podmiruju svoje obveze i teško žive te gledaju kako sposobni za rad radije primaju socijalnu naknadu. To nije fer i vrijeme je da i to promijenimo", komentirao je ovu odluku gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

Dodaje kako je Grad otvorio više radnih mjesta kroz nekoliko programa, ali da interes građana nije velik. "Tu nešto ne štima", zaključuje. Svjestan je, kaže, da ovaj potez mnogi neće odobravati, ali zaključuje kako želi uvesti red i u sektor socijale.