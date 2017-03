Blokada Hrvatskih studija traje već sedam dana

Foto: FAH

STUDENTI Hrvatskih studija nastavili su blokadu nastave sedmi dan, a na promjene odluke iz Rektorata kojom se najavljuje vraćanje upisnih kvota za studij filozofije odgovorili su da je to samo jedan od njihovih uvjeta.



Tražimo vraćanje upisne kvote za studij filozofije, ali i odlazak uprave s pročelnikom Marijom Grčevićem jer on među studentima nema legitimitet, rekli su studenti na današnjem Studentskom saboru, ali su na prijedlog profesora Josipa Talange prihvatili formirati tijelo studenata koje bi s upravom "otvorilo dijalog" oko problema na Hrvatskim studijima.



Vaš ključni problem upisnih kvota riješen je jučerašnjom odlukom rektora i Znanstveno-nastavnog vijeća, a o ostalome se može razgovarati, kazao im je Talanga.



Profesor Ivan Burić također je kazao da je blokada dovela do "točke preokreta" te da i on smatra da bi dijalog s Upravom bio koristan.



Ivan Burić i profesor Alojzije Jembrih potvrdili su da je Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija jučer donijelo odluku da će upisati 15 studenata filozofije, ali nisu znali objasniti kako to da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje jučer obavijestila o ukidanju kvota filozofije za Hrvatske studije, što je u međusobnoj suprotnosti.



Burić kaže da bi se moglo raditi o "administrativnoj šlampavosti" i da se obavijest odnosi na raniju odluku.



Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras u izjavi za Hinu također nije znao objasniti tu činjenicu, ali kaže da to nije posebno važno, jer Agencija nije pitanje Ministarstva znanosti, nego je to centralni upisni ured i njegovo korištenje je dobrovoljno za sva sveučilišta, te da je Agencija na taj način registrirala odluku Sveučilišta u Zagrebu.



Još uvijek nisu prošli zakonski rokovi da se ljudi mogu prijaviti za upis na studij filozofije i Agencija će promijeniti svoj stav, kazao je Boras.





On je potvrdio da je predloženo da se promijeni izvorna odluka ZNV-a Hrvatskih studija te je objašnjava željom "da bi promijenili umjetno stvorenu krivu percepciju o tome kako Uprava i Sveučilište žele ukinuti Hrvatske studije, što nije točno".Stoga ni štrajk nije opravdan i njihova radna i socijalna prava nisu ugrožena, a još manje postoje razlozi za zabrinutost studenata jer će oni moći završiti studij po programu koji su upisali, a moći će upisati i diplomski studij, i to je izričito rečeno i u odluci o upisnim kvotama, kazao je Boras.Da bi objasnio stanje sa štrajkom on je naveo "paralelu sa studijem medicine". "Imate gastroenterologiju i ginekologiju na medicini i sad na gastroenterologiji tri mlada pametna studenta upišu radove iz ginekologije i kad im uprava kaže 'nama to ne treba', javi se sindikat i kaže 'to su najbolji ginekolozi na svijetu'. Razumijete?", kazao je Boras.Boras je izrazio uvjerenje da će Senat prihvatiti novu odluku ZNV-a te podvukao da politiku upisa vodi Senat s rektorom. Fakulteti imaju pravo predlagati, ali na kraju sve odlučuje Sveučilište, jer je Sveučilište cjelina fakulteta usklađena u svojim ponudama i programima, zaključio je rektor Boras.Studenti na Saboru odgovorili su da su do sada godinu dana varani i da nemaju razloga vjerovati dok se ne donese konačna odluka, te ponovili da osim te odluke postoje i drugi zahtjevi studenata.Oni su kazali da očekuju da će štrajk profesora Hrvatskih studija, koji je najavljen za četvrtak, također doprinijeti bržem rješenje njihovih zahtjeva.Studenti su se usprotivili činjenici da su za danas najavljeni izbori za Zbor studenata otkazani bez pravnog utemeljenja te ocijenili da taj potez Uprave predstavlja pravno nasilje koji je loš znak da bi Uprava mogla djelovati u skladu s očekivanjima Studentskog sabora.Odmah nakon Sabora zgradom Hrvatskih studija nastavila se bučna blokada nastave.