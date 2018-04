Bloomberg: Rusi preko Agrokora postaju bitan ekonomski igrač u Hrvatskoj

Foto: Marko Lukunić/Pixsell, Boris Scitar/Vecernji list/Pixsell



DVIJE ruske banke su pred preuzimanjem značajnog udjela najvećeg hrvatskog maloprodajnog lanca, čime će proširiti doseg Moskve u dio Europske unije koji je godinama pokušao odbijati ruske investicije, piše Bloomberg.



Sberbank i VTB Grupa, obje u vlasništvu ruske države, pretvorit će svoja potraživanja od oko 1,4 milijarde eura u kapital Agrokora, koji je prošle godine postao insolventan, i suočen s optužbama na računovodstvenu prijevaru. Dogovor je postignut nakon što je Sberbank odustao od tužbi kojima se borio da se priznaju njihova potraživanja. Udio, koji se tek treba odrediti, stoji visoko iznad dosadašnje ruske uloge u Hrvatskoj od njezine neovisnosti od Jugoslavije.



Ulaskom u Agrokor Rusi će debelo nadmašiti dosadašnje investicije



U tablici kumulativnih ruskih ulaganja koje je objavio Bloomberg, direktne ruske investicije od 2010. do 2017. godine u Hrvatskoj su iznosile samo 283 milijuna eura, za razliku od Slovenije - 528 milijuna eura, Crne Gore - 806 milijuna eura, Bugarske - 872 milijuna eura i Srbije - 1,5 milijardi eura.



Ulazak u vlasništvo Agrokora otvorit će Moskvi novi put za širenje utjecaja u regiji koja je, čak i prije pada komunizma, pokušala izbjeći njihovo okrilje, i koja je imala veći životni standard i demokratičniji sustav. Sberbank je inzistirao na tome da naprosto moraju zaštititi svoje ulaganje, govoreći kako nisu fokusirani na preuzimanje propalih tvrtki koje nisu uspjele. Veleposlanik Rusije u Zagrebu, međutim, nije propustio priliku primijetiti politički značaj, piše Bloomberg podsjećajući na nedavne njegove izjave.



"Pitam se zašto vaši zapadnjački prijatelji, vaši strateški partneri, nisu pristupili i pomogli Agrokoru", rekao je Anvar Azimov novinarima u utorak. "Rusija je još jednom dokazala da je pouzdana prijateljica Hrvatske, promovirat ćemo stabilnost vaše zemlje."



Odnosi Rusije i Zapada najgori su od vremena hladnog rata, svaki potez ruskih tvrtki za povećanjem ulaganja, jačanjem vojnih ili drugih veza u istočnim članicama EU-a izaziva propitivanje od strane saveznika. Mađarska vlada, koja se sukobila s EU oko demokratskih vrijednosti, kritizirana je 2014. godine kada je dodijelila ruskom Rosatomu ugovor za proširenje nuklearne elektrane od 12,5 milijardi eura baš u vrijeme kada je vlada predsjednika Vladimira Putina anektirala Krim od Ukrajine.Potpomagana od strane SAD-a u ratu za nezavisnost, Hrvatska snažno podupire sankcije EU-a protiv Rusije. I dok se ruske investicije prelijevaju u susjednu Srbiju i etničko-srpski dominantni dio Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj su do sada bila ograničene na hotele, benzinske postaje u vlasništvu Lukoila i udjele u nekolicini tvrtki.Zagreb je također odbio sudjelovati u ruskom plinovodu Južnog toka i dugo je izbjegavao interes ruskih plinskih tvrtki za Inu. Veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj Robert Kohorst izjavio je u veljači da bi bila "pogreška" prodati Inu ruskoj tvrtki, kritizirajući ono što je nazvao ruskom "disruptivnom ulogom" u regiji.Ruske banke ušle su na scenu kada je vlasnik Agrokora Ivica Todorić trebao novac za kupnju slovenskog rivalskog lanca Mercatora 2014. godine. Todorić, koji je izgradio Agrokor u najveću tvrtku na Balkanu, u listopadu je optužen za prijevaru nakon što su revizori pronašli stotine milijuna dolara skrivenih obveza. On poriče krivnju, tvrdi da je nepravedno optužen."Rusija će biti veliki investitor u Agrokoru zbog poslovnih okolnosti, iako je to za mnoge iznenađenje", komentirao je za Bloomberg Andrej Grubišić, analitičar zagrebačke financijske konzultantske tvrtke Grubišić & Partners. "Ne bi se trebali toga bojati, Rusi su samo pokušavali uložiti svoj novac."Dok se otpisi potraživanja tek trebaju utvrditi prije planiranog pretvaranja duga u dionice, Agrokor je u ožujku objavio da će vjerovnicima biti na raspolaganju vrijednost od 4,7 milijardi dolara, a nagodba bi se trebala zaključiti do 10. srpnja. Kada ruske banke pretvore svoja potraživanja, postat će najveće pojedinačne vlasnice novog Agrokora, iako je hrvatska ministrica gospodarstva Martina Dalić rekla ovog tjedna kako zajmodavci obično ne ostaju dugoročni vlasnici tvrtki."Hrvatska je oduvijek bila dobar učenik Sjedinjenih Država i Europske unije, ali ovdje je tržište utjecalo na politiku", rekao je Žarko Puhovski, profesor sa Sveučilišta u Zagrebu. "Paradoks je da ove ruske banke, do određene mjere, mogu biti i politički igrači", zaključio je.