Bombaš samoubojica se raznio na karminama u Iraku, poginulo osam, ranjeno tridesetak osoba

OSAM osoba ubijeno je i tridesetak ranjeno blizu Bagdada kada je bombaš samoubojica danas aktivirao eksplozivni pojas ispod šatora u kojem su se održavale karmine, naveli su policijski i medicinski izvori.

Napad je izveden oko 10:30 u mjestu Taji na sjevernoj periferiji glavnog garda, precizirao je neimenovani policijski dužnosnik.

Među žrtvama su članovi snaga sigurnosti i snaga koje su se pridružile iračkim postrojbama u borbi protiv džihadističke skupine Islamska država (IS).

Izvori u bolnici su potvrdili te podatke.

Zapovjednik snaga sigurnosti je potvrdio napad i spomenuo ubijene i ranjene civile, ali nije iznio njihov broj.

