Boris Jokić: Predsjednica mi je 2015. ponudila da budem ministar i ja sam pristao

BORIS JOKIĆ gostovao je na N1 televiziji u emisiji Točka na tjedan u kojoj je komentirao provođenje eksperimentalne kurikularne reforme i status obrazovanja u Hrvatskoj.



U emisiji je komentirao reformu obrazovanja, a priznao je i kako je svojevremeno prihvatio ponudu predsjednice da bude postane ministrom i dodao kako je na to bio spreman kako bi očuvao proces reforme obrazovanja.



"Pristao sam biti ministar u toj vladi"





"Radi se o tome da je u situaciji kad su bili parlamentarni izbori 2015. godine, 22. prosinca, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zbog problema s formiranjem vlade formirala privremenu Vladu Republike Hrvatske, i ponudila meni da budem ministar. Ja sam bio pristao u toj vladi biti taj privremeni ministar. Ta vlada nikad nije zaživjela", rekao je Jokić."U situaciji kad je došlo do totalnog političkog rašomona, situacija u kojoj mi je iskreno ponuđeno da taj proces pokušam očuvati, gdje mi je dana garancija i povjerenje da se taj proces nastavi, u tom smislu mi se činilo da je vrijedno taj proces očuvati. Ta činjenica da sam pristao bila jd rezultat toga da je u dijelu HDZ-a ta reforma bila apsolutno prihvaćena. To je bila opća, nacionalna stvar, imala je široku potporu. Ta činjenica je po meni, retrogradno gledajući, bila jako velika potpora, ali i veliki teret", rekao je Jokić, istaknuvši da je teret bila činjenica da je predsjednica štitila projekt.Rekao je pak i kako je ponudu predsjednika HNS-a, Ivana Vrdoljaka, da bude ministar obrazovanja odbio."Ja nemam potrebe lagati. 2. lipnja 2017. godine oko 14 sati u jednom kafiću pokraj sjedišta HNS-a ponuđeno mi je to mjesto, ja sam se odmah zahvalio i odbio to mjesto. Jedan je razlog, ne mislim da mogu funkcionirati u hrvatskoj politici. Da je politika pametna, motivaciju, znanje i volju ljudi poput mene i brojnih drugih bi iskoristila štiteći tu ekspertizu. Naravno da je na politici da donosi te odluke", rekao je Jokić za N1