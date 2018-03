Borzan optužuje: EU nam je odbio dati novac zbog nesposobnosti ministarstva

Foto: Hina

MINISTARSTVO regionalnog razvoja i EU fondova nije od Europske komisije uspjelo ishoditi izmjene i dopune Operativnog plana kohezija i konkurentnost 2014. - 2020. Komisija je izmjene i nove projekte odbila s obrazloženjem da Hrvatska nije ni trenutno dostupna sredstva iskoristila u prihvatljivoj mjeri. Budući da je jedan od novih projekata trebao biti i „Dostupnost do stana“, izgleda da u dogledno vrijeme neće biti ništa od subvencioniranja ugradnje dizala iz EU fondova, objavila je hrvatska europarlamentarka iz redova SDP-a Boljana Borzan.



„Ukratko, Europska komisija nije odobrila pokretanje novih projekata jer je iskorištenost trenutno dostupnih sredstava očajna. Kao što smo se i pribojavali, puklo je na najslabijoj karici, ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova. Očito je da nisu dorasli svom osnovnom zadatku, a to je da građani Hrvatske imaju izravne koristi od europskog novca,“ kazala je europarlamentarka Biljana Borzan koja, zajedno s udrugom umirovljenika HP i HT, radi na projektu od 2016.



Procjenjuje se kako 700.000 ljudi u Hrvatskoj živi u objektima tzv. kolektivnog stanovanja, a veliki dio njih pripada skupinama umirovljenika, invalida i obitelji s malom djecom. Određeni dio takvih zgrada spada u skupinu iznad četiri etaže kojima prilikom izgradnje nije ugrađeno dizalo, te je tim kategorijama stanovništva znatno otežana dostupnost do stana. Prema podacima koje su prikupili inicijatori projekta u Hrvatsko je 16.804 takvih zgrada, a prosječna cijena ugradnje jednog dizala iznosi oko 350.000 kuna.





Organizatori su u protekle dvije godine dobili od Komisije informaciju da se takav projekt može financirati, napravili prijedlog izmjena i dopuna operativnog plana s procjenama troškova te popisali koliko višekatnih zgrada u Hrvatskoj trenutno nema dizala.„Vrlo smo razočarani s obzirom na ogroman interes građana koji su nam se javljali te sav uložen trud. Umirovljenici, invalidi, obitelji s malom djecom koji žive u 16 tisuća zgrada bez dizala su nažalost taoci nesposobnosti ministara i njihovih suradnika. Nećemo odustati, borimo se i dalje, ali je nažalost jasno da u sljedećih par godina ništa od planiranog sufinanciranja ugradnje dizala iz EU fondova. Moj posao kao eurozastupnice je da EU radi za ljude i zato neću stati dok se prvo dizalo ne pusti u promet,“ najavila je Borzan.Upitana da prokomentira objašnjenje ministrice Žalac da je problem u tome što su za vrijeme SDP-ove vlade postavljeni nerealno visoki ciljevi iskorištenosti sredstava, Borzan je odgovorila sljedeće:„Mogu shvatiti da je ono što je SDP zamislio preambiciozno za HDZ-ove ministre. No, u protekle dvije godine smo se naslušali kako su postignuti spektakularni rezultati u povlačenju fondova i stvorio se dojam da rijeke novca teku iz Bruxellesa prema Hrvatskoj. Da je to tako, sada bi ugovarali i prva dizala. Nesposobnost povlačenja sredstava ima za posljedicu ne samo da će nam propasti milijarde eura već i to da ovakvi projekti, koji bi tisućama ljudi olakšali život, ne mogu dobiti zeleno svjetlo.“