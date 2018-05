Bosanski političar snimljen kako od žene traži seks u zamjenu za posao

Screeenshot: YouTube



ZASTUPNIK Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i generalni tajnik stranke ASDA, Admir Hadžipašić iz Bihaća, snimljen je kako od jedne ženske osobe traži seks kako bi joj sredio posao.



Iako je video iz 2013. godine, tek je sada procurio u javnost, prenosi portal Klix.ba, dok zastupnik tvrdi kako je sve izvučeno iz konteksta te da je dio videa izrezan.



Tražio seks u zamjenu za posao



"Trebamo li se seksati?" pitala ga je žena u jednom trenutku, na što je on odgovorio: "Trebamo" i odmah potom predložio da se seksaju u prostoriji u kojoj su razgovarali.



Žena mu je odgovorila da se samo trebaju dogovoriti, dok joj je on odmah odgovorio kako mogu biti intimni gdje god ona hoće, bilo to "u hotelu ili na cesti".



Žena je pitala i tko joj garantira da će nakon seksa dobiti posao i treba li ga držati za riječ, na što joj je on odgovorio "da ga treba držati za kurac".

Potom je nasrnuo na nju pokušavši je poljubiti i predložio joj da se seksaju i nakon što joj sredi posao.

Ona ga je upitala želi li on to redovno s njom i rekla mu da ne nasrće na nju dok se ne dogovore.



Zastupnik tvrdi kako je sve izvučeno iz konteksta



On tvrdi kako je sve izvučeno iz konteksta, piše Klix koji prenosi njegov komentar.



"Isječen je dio kada sam joj rekao se priča završava i da ne želim s njom nikakvu komunikaciju, to sam joj jasno dao do znanja. Rekao sam joj da sve što je ranije rečeno može smatrati jednom zezom i da je sve bila šala zato što je pitanje bilo glupo. Nakon toga kreću ucjene, vodio se sudski postupak, akteri su osuđeni na uvjetnu kaznu zatvora i novčane kazne. Priznali su krivnju na sudu", rekao je Hadžipašić.