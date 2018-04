Bošnjački general Dudaković nije se izjasnio o krivnji, njegova obrana tražila dodatno vrijeme

Foto: Hina

GENERAL Armije BiH, Atif Dudaković, koji je u jučer uhićen u Bihaću, nije se na prvom pojavljivanju pred državnim odvjetnikom jučer navečer izjasnio te je zatražio dodatno vrijeme za odgovor o krivnji za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima i vojnicima te pripadnicima postrojbi Autonomne pokrajine Zapadne Bosne Fikreta Abdića tijekom 1994. i 1995. godine.



Kako je za Dnevni avaz potvrdio odvjetnik Asim Crnalić, koji zastupa ratnog zapovjednika bošnjačkih postrojbi na području bihaćke Krajine iz V. Korpusa Armije BiH, Dudaković se nije izjašnjavao 'na osnovi sumnje koje im Državno odvjetništvo stavlja na teret'. Obrana je zatražila dodatno vrijeme za pripremu.

Odvjetnik Crnalić zastupa i bliskog Dudakovićevog ratnog suradnika Ibrahima Nadarevića, kasnijeg ministra branitelja u Federaciji BiH, koji je također zatražio odgodu za izjašnjenje o krivnji. Crnalić je pojasnio da je za Dudakovića zatražen rok od 30 dana, a za Nadarevića 15 dana za izjašnjenje.

On je izrazio očekivanje da će Državno odvjetništvo zatražiti određivanje pritvora za 12 uhićenih, no da se nada kako to Sud BiH neće prihvatiti.

Državno odvjetništvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je ranije kako se umirovljenog generala Armije BiH Atifa Dudakovića tereti zbog ubojstva više stotina civila i ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti tijekom rata 1995. godine. Istraga protiv Dudakovića obuhvaća i ratne zločine koji su počinjeni nad civilima bošnjačke nacionalnosti na teritoriju pod nadzorom snaga Fikreta Abdića, koji je kasnije u Hrvatskoj osuđen zbog ratnih zločina, a 2016. godine izabran je za načelnika Velike Kladuše.

Pripadnici nekoliko hrvatskih braniteljskih udruga iz BiH podnijeli su prošle godine Državnom odvjetništvu zahtjev za Dudakovićevim procesuiranjem zbog zločina koje je počinio kao pripadnik tzv. JNA na području Zadra 1991. godine, a obitelj generala Hrvatskog vijeća obrane Vlade Šantića ga smatra odgovornim za njegov nestanak i ubojstvo u ožujku 1995. godine.