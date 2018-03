Bozanić čestitao Uskrs vjernicima

Foto: FAH

ZAGREBAČKI nadbiskup kardinal Josip Bozanić na Veliku subotu čestitao je Uskrs gledateljima i slušateljima elektroničkih medija u domovini i inozemstvu uz poziv vjernicima da uvijek budu promicatelji mira, puni vjere i spremnosti na opraštanje.



Kristov vjernik treba biti uvijek i svugdje promicatelj mira, kaže kardinal u čestitki te poziva vjernike i sve ljude dobre volje da prihvate taj dar Kristova uskrsnuća.



Mir Kristov omogućuje da spoznamo koliko nas Bog ljubi, da prihvatimo sebe i s drugima živimo u miru, posebno s onima koji su nam blizu, u obitelji, u susjedstvu i na poslu, dodaje se u čestitki.



Bozanić napominje i kako to ne znači da više ne postoje napetosti, sukobi, progonstva i tjeskobe, ali sve "to postaje poput valova koji se razbijaju na nepomičnim stijenama Kristova uskrsnog dara".Na tom tragu, poziva i na oproštenje i pomirbu, te otvorenost za novosti koje donosi Uskrsli Isus."I onda kada nam je možda nelagodno učiniti prvi korak, kad nam je ponekad teško pokrenuti se u najbližoj sredini, u obitelji, u zajednici s kojom redovito živimo, upravo tada ne zaboravimo da je prvi korak već učinio netko drugi - Bog koji je nama oprostio. Oprostiti ne znači jednostavno pokopati ono što pripada prošlosti. Opraštanje je uskrsnuće, to jest početak novoga života", poručuje kardinal te poziva vjernike da se ne povlače u sebe i ne gube povjerenje "jer nema situacije koju Bog ne može promijeniti svojim opraštanjem".