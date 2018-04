Bozanić na misi upozorio na "pokušaje stvaranja novih poredaka", Plenković ga slušao iz prvog reda

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

ZAGREBAČKI nadbiskup kardinal Josip Bozanić u nedjelju je služeći uskrsnu misu u zagrebačkoj prvostolnici upozorio na goleme nepravde i pokušaje stvaranja novih poredaka u suvremenom društvu, te poručio vjernicima da je jedini siguran put u vjeri Crkve, koja ima odgovore na brojna pitanja.



"Treba uvijek s oprezom slušati one koji obećavaju 'raj na Zemlji', koji se predstavljaju kao donositelji novog poretka, mira, blagostanja i potpune ravnopravnosti. Time su se služile propale ideologije prošlog stoljeća, a slično pokušavaju i nove", istaknuo je Bozanić u propovijedi u kojoj se posebno osvrnuo na one koji se nadaju da sa svojim prijedlozima, programima i projektima donose takozvani raj na Zemlju.



Njihovu viziju uređenja svijeta i odnosa netko često plaća suzama, rekao je Bozanić te pozvao vjernike da se ne umore u nastojanjima jačanja pripadnosti Crkvi koja ima odgovore na brojna pitanja.



Upitao se i zašto u tom svijetu nije predviđeno mjesto za Boga. Štoviše, kazao je, iz toga svoga "raja" nerijetko sustavno progone Boga pa ne čudi što im posebno smetaju oni koji vjeruju u Boga i Isusovo uskrsnuće, koji čuvaju biblijsku sliku o čovjeku stvorenom kao muškarac i žena, koji brane ljudski život od začeća do smrti, koji se zalažu za istinsko dostojanstvo svakoga ljudskog bića.



"Novo je doba nažalost donijelo nove načine suvremenih progona Kristovih učenika koji su u svijetu i dalje 'znak osporavan'", rekao je kardinal.



Upozorio je i kako povijest svjedoči da se nerijetko "afirmiranje sustava njihovih ideologija, po mjeri nekolicine na štetu većine, plaćalo ne samo novcem nego žrtvama i životima".



"Crkva vidi i današnje suze svoga vjernoga naroda i ne može se pomiriti sa suzama i bolima koje ugrožavaju i odnose živote i priziva sklad što ga je Bog od početka namijenio čovjeku", istaknuo je Bozanić koji uzrok mnogih suza u suvremenom svijetu vidi u golemoj društvenoj nepravdi koja pokušava stvoriti nove odnose.



To, kaže, osjećaju na poseban način oni koji pate pod teretom siromaštva, koji zbog toga ne samo da gube ili su izgubili krov nad glavom nego gube i živote. Njihove suze plod su sustava koji se zatvorio vrijednostima što ih je svojim uskrsnućem uspostavio Isus, u čijoj prisutnosti nikada nema odbačenih i napuštenih.





Kome se otvara prostor?"Nijedan sustav koji je u stanju ljudima oduzimati svetinju doma i mogućnost da pošteno zarađuju za svoj kruh, ne samo da nije otvoren za svjetlo Uskrsloga nego to svjetlo i guši. Ako se zamračuje svjetlo Uskrsloga, komu se onda otvara prostor? Moći? Novcu? Ideologiji? Grupašenjima? Kao vjernici pitamo se zašto dok odabrani jačaju, toliki moraju slabjeti? To je sve tako daleko od vrijednosti što ih promiče Isusovo uskrsnuće. Potrebno nam je, dakle, novo okupljanje oko vrijednosti koje se uspostavljaju Kristovim uskrsnućem", poručio je Bozanić te podsjetio kako uz Uskrslog Isusa nije bilo mjesta za sebične interese, nego isključivo za zajedničko dobro.U svjetlu takvoga Isusova djelovanja, postavio je i pitanje kako se odgovorno i pošteno uključiti u procese koji su na djelu i u našem hrvatskom društvu, a koje u tom smislu nije usamljeno, jer riječ je o procesima koji nadilaze granice naše države, u suvremenom društvu u kojemu prevladavaju nastojanja po kojima se prema van želi pokazati samo ono što komu ide u prilog - što je nerijetko i prevara, a skriva se sve ružno i problematično, toliko da se često skriva i sama istina."Isus nije bio populist koji se svima želio svidjeti, a prema tome ni njegova Crkva ne može biti takva. Katolički vjernici pozvani su svima željeti dobro. Crkva želi sudjelovati u Božjem planu da se svi ljudi spase, ali pritom nipošto ne može zanijekati istinu", rekao je te istaknuo kako je blagotvorna spoznaja da je vjera u Uskrsloga u stanju pomiriti razdore među ljudima i da ona može dovesti do zajedništva."Uz Uskrslog Isusa nema obespravljenih. Svi, i žene i muškarci, i mlađi i stariji, više ili manje obrazovani... Svi imaju jednako dostojanstvo djece Božje. Svjetlo Uskrsloga obasjava i one izložene golemoj društvenoj nepravdi, koja pokušava stvoriti nove odnose", istaknuo je.Pozvavši se na riječi pape Franje, koji se koristio metaforom "društvene anestezije ili uspavljivanja vjernika", pozvao ih je da se otvore kako ne bi ostali zbunjeni, zatečeni i sve manje razumjeli što se događa.''Kao Crkva pozivamo sve na otvoren i hrabar dijalog na međusobno poštivanje i respektiranje svih skupina i sastavnica našega društva, a posebno na zajedništvo u hrvatskom društvu, te na izbjegavanje stvaranja zbunjenosti i nepotrebnih napetosti koje prerastaju u obeshrabrenost, a zatim u strah'', rekao je Bozanić te poručio da je za vjernike jedini siguran put onaj koji po vjeri vodi prema Uskrslome i koju u baštini čuva vjera Crkve.