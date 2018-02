Bozanić održao misu za Stepinca, nije propustio spomenuti komunizam

Foto: Pixsell/Slavko Midzor



ZAGREBAČKI nadbiskup kardinal Josip Bozanić rekao je na Stepinčevo kako je kod kardinala Alojzija Stepinca posebno vidljiv dar utjehe povezan s nadom i s trpljenjem, a u propovijedi je i upozorio da se i danas grade mehanizmi društvenoga postupanja o svim žrtvama rata bez razlike, da postoji nedostatak kriterija pa čak i odmak od poruka europskih institucija te da hrvatsko društvo treba riješiti taj teret kako bi moglo graditi pozitivan nacionalni ponos i okrenuti se budućnosti.



Utjeha povezana s nevoljom patnjom i teškoćama povezana je sa spasenjem što se posebno vidi na primjeru blaženoga Alojzija Stepinca, napomenuo je kardinal Bozanić u propovijedi na Stepinčevo u Zagrebačkoj katedrali, dodavši kako blaženi mučenik Alojzije trajno očituje blagoslov Gospodina, koji je Bog svake utjehe.



"Tumačenja najgrublje neistine"



Kada su kao u totalitarizmu ljudi ubijani, zatirani i ponižavani, zatirane su vrijednosti slobode, no i tad je, istaknuo je postojalo evanđeosko zrno koje potiče savjest.



Komunističke vlasti su smatrale da je to zrno moguće zatrti ne sluteći da će ono postati najplodnosnije zrno s kojega utjeha još snažnije progovara, rekao je dodavši kako je blaženi Alojzije donositelj utjehe vjernicima, cijeloj Crkvi i posebno svome hrvatskom narodu.



Naglasio je kako se danas ponavljaju tumačenja i najgrublje nesitine kako bi se drugima nametnule opravdanosti onoga što se radilo u totalitarizmu, a danas tek u drugom izdanju.



Bozanić je istaknuo kako laži i podmetanja sprječavaju pristup istini i dobroti te dodao kako nas naš Bog ne ostavlja nego nam pruža utjehu.



Ocijenio je kako nas na nadu trajno usmjerava naš blaženik Alojzije Stepinac od kojega možemo crpsti utjehu.



Utjehu crpimo i ovih 20 godina otkako je Alojzije proglašen blaženim znajući da će biti proglašen svetim, napomenuo je dodavši kako svaki pokušaj da se to spriječi jest pokušaj oduzimanja utjehe, nade i slobode.



Papina poruka



Podsjetio je na poruku, kako je rekao, svetoga pape hrvatske nade Ivana Pavla II. koji je istaknuo kako se u našem kardinalu Stepincu ogleda cijela tragedija koja je pogodila Europu u 20. stoljeću.



Kardinal Stepinac je katolički odgovor na zla fašizma, nacizma i komunizma, istaknuo je papine riječi kardinal Bozanić.



Ocijenio je kako se i danas grade mehanizmi društvenoga postupanja o svim žrtvama rata bez razlike te dodao kako postoji nedostatak kriterija pa čak i odmak od poruka europskih institucija.



Smatra kako hrvatsko društvo treba riješiti taj teret kako bi moglo graditi pozitivan nacionalni ponos i okrenuti se budućnosti.



Papa Franjo je za ovu prigodu uputio poruku zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću, koju je pročitao je tajnik Apostolske nuncijature mons. Janusz Stanislaw Blachowiak.Sveti otac je u svojoj poruci istaknuo kako je s radošću primio vijest da se primakla kraju i svom završetku 2. sinoda zagrebačke Crkve.„Papa vas poziva da budete svjedocima obnovljene Crkve“, poručio je Sveti otac i zazvao blagoslov na zagrebačku Crkvu Blažene Djevice Marije, svih hrvatskih svetaca, posebno sv. Marka Križevčanina i bl. Alojzija Stepinca.U svetoj misi koju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić koncelebriralo je 11 biskupa na čelu s nucijem nadbiskupom Giuseppeom Pintom te 200 svećenika.Spomendan blaženog Alojzija Stepinca i ove je, jubilarne 20. obljetnice otkako je proglašen blaženim i 120. od njegova rođenja, privukao stotine hodočasnika iz cijele Hrvatske u Krašić.Euharistijsko slavlje u Stepinčevoj rodnoj Župi Presvetoga Trojstva, u zajedništvu s križevačkim vladikom mons. Nikolom Kekićem, vojnim biskupom u miru mons. Jurjem Jezerincem te oko 50 svećenika predvodio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski i metropolit.Uvodeći u svoju homiliju, kardinal Puljić, koji je za ovu prigodu na sebi nosio misnicu što ju je papa Ivan Pavao II. imao odjevenu na misi beatifikacije blaženog Alojzija 1998. godine u Mariji Bistrici, prisjetio se svojih studentskih dana i riječi svoga profesora isusovca o. Mate Jovića da će oni Stepinca „doživjeti na oltaru“. Tako je i bilo. Proročki je zborio naš profesor. Tih sam se riječi sjetio u Mariji Bistrici dok je papa Ivan Pavao II. kardinala Stepinca proglašavao blaženim – kazao je kardinal Puljić.Izdvojio je tri Stepinčeve ljubavi koje su se zrcalile tijekom cijelog njegova života: ljubav prema Crkvi, prema istini i prema svojem, hrvatskom narodu.Volio je istinu, za nju je život položio. Danas je teško razlučiti istinu. Pomiješana je s tolikim lažima i poluistinama. Istina je jedino Isus Krist. Blaženi Alojzije volio je svoj narod. Zar je grijeh voljeti svoj narod? – upitao je kardinal Puljić te upozorio na današnje sve češće „nabijanje kompleksa jer se Domovina voli i lijepljenje etiketa da smo fašisti i ustaše jer volimo svoje“.Ovdje se ne govori da se drugoga prezire, nego da se vole svoji korijeni – pojasnio je kardinal Puljić te ohrabrio ljude koji vode naš narod da iznjedre strategije kojima će se ostvariti napredak i obnova: moralna, društvena i gospodarska. Pozvao je vjernike da nauče svoju djecu i mlade da vole svoju grudu za koju su mnogi krv svoju lili i da mladosti utkaju ljubav prema svojim korijenima.Poručio je vjernicima i kako treba obnoviti Stepinčevo svjedočanstvo vjere u Uskrsloga."Moram priznati: dok se još nije smjelo čitati njegovu obranu, divio sam se njegovoj riječi, kako je znao divno ponosan biti, dostojanstvo sačuvati u svim tim teškim trenucima. Zato želim i nama dati ohrabrenje da sačuvamo svoje dostojanstvo. Nama treba tog dostojanstva da znamo sačuvati ljudsko dostojanstvo koje ne daje ni država ni politika, ni EU, niti SAD, dostojanstvo daje Bog i to trebamo znati vrednovati i živjeti: dostojanstvo čovjeka, dostojanstvo djeteta Božjega. Učimo od njega, jer treba ovaj narod obnoviti u vrednotama koje je on živio, za koje je umro i nama ostavio u baštinu", rekao je, među ostalim kardinal Puljić.