Božinović: Hrvatski ribari ne trebaju plaćati slovenske kazne

MINISTAR unutarnjih poslova RH Davor Božinović izjavio je da hrvatski ribari ne trebaju plaćati kazne koje im je počela ispisivati slovenska policija u Savudrijskoj vali, niti se imaju čega bojati jer će hrvatske institucije sigurno naći način da ih zaštite, a naglasio je kako arbitražna odluka nije ni samoprovediva, niti se može jednostrano provesti.



Božinović je večeras za središnje informativne emisije TV kuća, HRT-a, RTL-a i Nove TV, podsjetio kako je i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH ranije danas priopćilo da Slovenija nema pravo provoditi svoje zakone na teritoriju Republike Hrvatske, niti ima pravo postupati prema hrvatskim ribarima.



"Hrvatska cijelo vrijeme šalje Sloveniji poruke kako je vrijeme da shvate da se oko otvorenog graničnog pitanja možemo dogovoriti jedino za stolom, a hrvatski premijer Andrej Plenković je ponudio pravni okvir koji je dobra osnova za rješenje tog spora", istaknuo je ministar Božinović.



Naglasio je kako je hrvatska Vlada čvrsta u tome da neće povlačiti jednostrane poteze, no ako će Slovenija nastaviti, na svaki takav potez ima odgovor.



Božinović je komentirao i slovenske najave da će kazne izrečene hrvatskim ribarima u Savudrijskoj vali biti temelj buduće tužbe Slovenije protiv Hrvatske.



"Hrvatska smatra da nema ni povoda, niti razloga za bilo kakve tužbe, a ukoliko do toga dođe Hrvatska će sigurno naći način kako na to odgovoriti", istaknuo je.



"Ono što je važno je da arbitražna odluka nije ni samoprovediva, niti se može jednostrano provesti. Pozivamo Sloveniju da sjednemo za stol", dodao je Božinović.Ministar unutarnjih poslova izrazio je i nadu da neće biti novih incidenata u Savudrijskoj vali, podsjetivši da ih hrvatska strana niti potiče, niti daje povoda za njih."Hrvatske institucije i hrvatska granična policija radi ono što im je zakonom opisana zadaća a to je da štite teritorijalni integritet, suverenitet Republike Hrvatske i interes hrvatskih ribara", istaknuo je Božinović" u izjavi hrvatskim TV kućama.Ministar Božinović u nedjelju obišao je policijske službenike u Iloku, na granici sa Srbijom koja je najviše pod pritiskom ulaska ilegalnih migranata u Hrvatsku.Božinović je rekao kako, prema onome što prate u bliskom kontaktu s Frontexom i Europskom komisijom, Hrvatska ne očekuje nikakav masovni migrantski val, no sa svoje strane hrvatska policija radi sve da zaštiti našu granicu od nelegalnih imigranata i priprema se za svaki mogući scenarij."Zato sam ja večeras ovdje, da ohrabrim i pohvalim policijske službenici i službenice koji rade sjajan posao i štite Hrvatsku od nelegalnih migracija, uz pomoć tehnike koja je na visokoj razini", dodao je ministar Božinović.Vezano za večerašnje dočeke Nove godine na trgovima i javnim prostorima diljem hrvatskih gradova Božinović je rekao kako policija poduzima sve mjere da sve proteknu mirno te se provode potrebne mjere kada su velika zbivanja na otvorenom."Sve policijske službe, od interventne, specijalne i temeljne rade ono što im je posao u smislu organizacije takvih događanja, a i u kontaktu smo s vlastima u svim gradovima u kojima se održavaju javne manifestacije. Rade se pregledi i poduzimaju sve mjere kako bi ova noć prošla mirno", zaključio je ministar unutarnjih poslova Božinović.