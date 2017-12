Božinović: Štitit ćemo naše ribare i hrvatske interese

Foto: Duško Marušić/Pixsell, Hina

MINISTAR unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je kako ne očekuje nikakve poteze koji bi narušili postojeći režim na hrvatsko-slovenskoj granici te poručio da će policija reagirati na svaku povredu granične crte i obavljati svoju ulogu, a to je "zaštita integriteta, suvereniteta i interesa Hrvatske, na kopnu i na moru".



"Policija to radi svaki dan, radila je jučer, danas i radit će i sutra", kazao je Božinović, odgovarajući na novinarska pitanja na konferenciji za novinare u MUP-u.



"Mi se nadamo da neće biti nikakvih poteza koji bi narušili postojeći režim na granici između Slovenije i Hrvatske. Vidjeli ste da je Ministarstvo vanjskih poslova jučer podnijelo prosvjednu notu. Mi se kao MUP orijentiramo i fokusirani smo na svoju zakonski određenu zadaću, a to je zaštita interesa, suvereniteta i hrvatskih ribara. Za to smo spremni i to ćemo raditi dokle god bude potrebno", kazao je ministar.





Dodao je i da će na bilo koju povredu granične crte policija izdati upozorenje nakon čega će se svatko tko eventualno uđe na hrvatski teritorij udaljiti."Hrvatska policija je stalno prisutna na svim graničnim crtama i prijelazima i radi svoj posao. Policija nema iskustava da se nakon upozorenja bilo tko nije povukao s teritorija RH. Uvjeren sam da policija zna što joj je posao te da neće biti incidenata", rekao je Božinović. Dodao je i da nije bilo potrebe za pojačanjem snaga, jer "uvijek imamo dovoljno snaga pa i sada".Slovenski premijer Miro Cerar je u srijedu izjavio da će njegova država krajem tjedna započeti s primjenom arbitražne presude o granici u dijelu koji se odnosi na more unatoč tome što je Hrvatska ne priznaje i da ne očekuje incidente ako graničnu crtu koju su odredili artbitri bude poštovala Hrvatska.