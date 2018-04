Britanska novinarka gledala brutalne porniće kakve je gledao Madsen prije ubojstva Kim Wall, ovo je njen komentar

Screenshot: Independent

SADISTU i nekrofilu Peteru Madsenu ovaj je tjedan izrečena doživotna kazna za ubojstvo s predumišljajem, oskvrnuće pokojnice i seksualni napad na novinarku Kim Wall. Prikladno je stoga progovoriti o štetnosti pornografije, piše Julie Bidel za Independent.

U nastavku donosimo najbitnije dijelove njezina komentara.

"Madsen je mučio, silovao, ubio i raskomadao Kim Wall zbog seksualnog užitka. Na dan kada ju je sreo, na internetu je potražio "agonija djevojke kojoj odrube glavu" i pogledao video na kojem ženi prerežu grkljan.

Neki koji ovo čitaju nikada se nisu susreli s nasilnom pornografijom, a većina onih nad kojim se vrši nasilje njih su žene. Danas besplatno možete pogledati pornofilmove koji uključuju davljenje, šamaranje, mlaćenje i užasno bolne činove penetracije tjelesnih otvora pomoću oružja ili nekoliko muških spolovila.

Pornografija kakvu su dječaci gledali 1970-ih danas se vrti na MTV-u, a sadističke, brutalne i mizogine pornografske uratke na internetu je moguće naći za nekoliko sekundi".

Bez montaže

"Skupina britanskih feministkinja, novinara i stručnjaka za filmske efekte u 1980-ima zajedno je pogledala video na kojemu jednu Južnoamerikanku siluju, muče i na posljetku ubiju. Šaku joj odrežu dok je još živa. Neki novinari morali su napustiti prostoriju jer im je bilo zlo.

Mnogi apologeti pornografije dotad su tvrdili da takozvani 'snuff' filmovi ne postoje, već da je to feministička izmišljotina kojom pokušavaju dati na težini svojim kampanjama protiv pornografije. Međutim, filmski stručnjaci potvrdili su da se u navedenom slučaju radi o stvarnoj snimci bez montaže.

Lokalni novinari pisali su o prikazivanju videa i o svemu obavijestili policiju, no policija nije poduzela nikakve radnje.

To se desilo prije interneta, a danas se muškarci poput Madsena mogu snimiti kako muče žene i djecu i to objaviti na internetu za druge sadiste ili one koji su samo 'znatiželjni'".

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Za pornografiju muče stvarne žene

"Tijekom suđenja Madsenu, tužiteljstvo je objavilo mnoštvo nepobitnih dokaza o Madsenovoj navici gledanja nasilne pornografije. U njegovoj radionici policija je otkrila tvrdi disk prepun filmova na kojima ženama odrubljuju glave, muče ih ili ih nabijaju na metalne šiljke.

Prema tužiteljima, Madsenov motiv bila je seksualna ugoda uslijed mučenja i smrti žene, a to su, sudeći prema izrečenoj kazni, prihvatili i porota i sutkinja.

Madsen i muškarci koji poput njega gledaju pornografiju s mučenjem znaju da se za potrebe takvih videa žene siluju, zlostavljaju, povrjeđuju i ponekad ubijaju. To su stvarne žene. One koje to prežive moraju živjeti sa znanjem da će se muškarci samozadovoljavati gledajući njihovo mučenje i nakon njihove smrti".

Žrtva pornografije

"Zašto većina liberala brani pornografiju? Boje li se da ih ne prozovu protivnicima seksa? 2013. godine dvije akademkinje pokrenule su znanstveni časopis 'Porn Studies', no on objavljuje kritike feminističke anti-pornografske pozicije, a njegovo uredništvo sastoji se od zagovaratelja pornografije.

Aktiviste protiv pornografije često se proziva da 'dokažu' izravnu poveznicu između gledanja pornografije i seksualnog nasilja. Treba li ikomu zaista 'dokaz' da su nasilje i mržnja koje muškarci u pornografiji iskazuju prema ženama i uzrok i posljedica mržnje prema ženama?

Bez mizoginije ne bi bilo ni pornografije. Za pornografiju koja je potpalila i validirala Madsenove sadističke fantazije zlostavljane su žene pred kamerama.

Poricanje činjenice da stalno gledanje mučenja žena zbog seksualnog užitka nema stvarnog učinka i ne navodi muškarce da to i sami požele pokušati jednako je nelogično kao da tvrdite da oglašavanje bilo koje vrste nema utjecaja.

Moramo prihvatiti činjenicu da pornografija daje legitimitet užasavajućem seksualnom ponižavanju žena i da joj je jedina svrha da u umovima muškaraca i dječaka poveže nasilje sa seksom. Kim Wall žrtva je Petera Madsena i pornografije", zaključuje Bidel za Independent.