Britanski znanstvenik tvrdi da može riješiti problem plastičnog otpada

Foto: Twitter

BRITANSKI znanstvenik James Longcroft tvrdi da je izumio bocu za vodu bez plastike koja se može razgraditi u tri tjedna, piše Business Insider.

Bocu za vodu Choose Water izumio je Longcroft, a cilj mu je njome zamijeniti plastične boce i tako spasiti svjetske oceane od plastičnog otpada.

Vanjski omotač boce izrađen je od recikliranog papira koji su donirale razne tvrtke, a vodootporni unutarnji sloj sastoji se od mješavine materijala koju je stvorio Longcroft.

We have developed something special! Introducing our new bottle for our water! It is completely plastic Free, completely biodegradable and fairly wonderful! We are launching on 1st May, head to our website for more info!#nomoreplastic #plasticbottle #plasticfree #ch2oose pic.twitter.com/nHnninGdq1